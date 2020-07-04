Son dakika... Büyükşehir Belediye Başkanı Demir Havza'da incelemelerde bulundu Son dakika haberlerine göre Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, Havza'da yapılan çalışmaları inceledi.

Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, Havza'da yapılan çalışmaları inceledi.

Demir, Dereköy Mahallesi'nde tamamlanan 3 bin 600 metrelik sıcak asfalt kaplama yolu inceleyerek yetkililerden bilgi aldı.

Mahallede vatandaşlar ile sohbet eden Demir, yol çalışması için bahçe duvarlarını yıkan vatandaşlara teşekkür ederek, "Çalışmalarımıza katkı veren herkese teşekkür ediyorum. Bu sayede yol daha geniş ve güvenli bir hal almış oldu." dedi.

Çocuklara da hediye veren Demir, daha sonra ise Beyköy Cevizlik Mahalleleri grup yolunda 3 bin 300 metre ikinci kat satıh kaplama çalışmaları tamamlanan yol ile Havza Belediyesi iş birliğiyle ilçe merkezinden geçen Kazım Paşa Caddesi ve Vezirköprü Caddesi'ni kapsayan yaklaşık 2 bin 500 metre uzunluğundaki ana caddelere sıcak asfalt yapı çalışmalarını inceledi.

Havza Belediye Başkanı Sebahattin Özdemir, yapılan çalışmalardan ötürü Demir'e teşekkür ederek, "Yapılan iş birliği ile halkımıza hizmetler daha hızlı şekilde ulaşmakta. Hizmetlerin halkımıza ulaştırılması konusunda Samsun Büyükşehir Belediyemiz ile işbirliğimiz artarak devam edecek." diye konuştu.

Programa AK Parti Havza İlçe Başkanı Kadir Kayan, Samsun Büyükşehir Belediyesi Meclis Başkanvekili Nihat Soğuk, Samsun Büyükşehir Belediyesi görevlileri katıldı.

Kaynak: AA