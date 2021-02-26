Son Dakika | Burdur'da sazlık alanda çıkan yangın söndürüldü
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Son Dakika | Burdur'da sazlık alanda çıkan yangın söndürüldü

26.02.2021 23:31 | Son Güncelleme: 26.02.2021 23:34
Son Dakika | Burdur'da sazlık alanda çıkan yangın söndürüldü

Gelen son dakika haberlerine göre Burdur'da sazlık alanda çıkan yangın kontrol altına alındı.

Burdur'da sazlık alanda çıkan yangın kontrol altına alındı.

Burdur Gölü kıyısındaki sazlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangın, rüzgarın etkisiyle kısa sürede yayıldı.

İhbar üzerine bölgeye, Burdur Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ve Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.

Yangın, 9 itfaiye aracı, 5 iş makinesi, 2 arazöz ve ekiplerin yoğun müdahalesiyle söndürüldü.

Burdur Belediye Başkanı Ali Orkun Ercengiz, gazetecilere, yangının çıkış nedenin henüz belirlenemediğini ancak mangaldan veya sigara izmaritinden kaynaklanabileceğini tahmin ettiklerini söyledi.

Yangının yerleşim alanlarına sıçramadan söndürüldüğünü belirten Ercengiz, "İtfaiye ekiplerimiz alanda soğutma çalışmalarını yapacak. Büyük geçmiş olsun. İnşallah, sazlıklarda yaşayan canlılar zarar görmemiştir diye umut ediyoruz." dedi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bilal Altıok

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