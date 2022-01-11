Son Dakika: Burak Elmas'tan Fatih Terim'in ayrılığı hakkında ilk açıklama: Son kararı başkan verir

Galatasaray Başkanı Burak Elmas, Fatih Terim'le dün yolların ayrılmasının ardından bugün basın toplantısı düzenlendi. Elmas'ın, " Galatasaray'da son kararı başkan verir" açıklaması dikkat çekti.

İşte Burak Elmas'ın açıklamaları:

"ÜZÜNTÜ İÇİNDEYİZ"

"Bugün çok acı bir haber aldık. Eski sporcumuz Ahmet Çalık'ı kaybetmiş olmanın üzüntüsünü yaşadık. Kendisine Allah'tan rahmet, ailesine ve Konyaspor camiasına baş sağlığı diliyorum. Mekanı cennet olsun.

"DOĞRU OLMAYAN HABERLER"

Bugün sizlerle bir araya gelme kararı aldım. Gelişen olaylar silsilesinde etrafta çok fazla doğru olmayan haberler vardı.

"SON KARARI BAŞKAN VERİR"

Hepinizin şunu bilmesini isterim; Galatasaray başkanlık sistemidir. Konuşulur, tartışılır, son kararı başkan verir.

"HER ZAMAN SONA EREBİLİR"

Fatih hocayla ilgili devamlı aynı şeyi söylüyorum; bir teknik direktörlük birlikteliği futbolda her zaman karşılıklı olarak sona erdirilebilir. Stratejimizden asla vazgeçmiyoruz. Bu stratejiler, hem benden hem de herkesten daha önemli.

"TEVECCÜH GÖSTERİLDİ"

Ben ve arkadaşlarım önemli projelerle Galatasaray'ın huzuruna çıktık. 3 yıllık bir süre için bize teveccüh gösterildi. Galatasaray'ın en zor döneminde geleceği aydınlatmak adına stratejilerimiz uygulamak adına geldik.

"BAŞKA BİR HOCA İLE GÖRÜŞMEDİK"

Hocamız görevdeyken yerine bir hoca ile görüşmedik. Ama Galatasaray başkanının futbol paydaşlarıyla ilişkisinin olması ve sürekli iletişimde olup görüşmesi son derece normaldir

"BU STRATEJİLER HEPİMİZDEN DEĞERLİ"

Stratejimizden asla vazgeçmiyoruz. Biz yola çıkarken Galatasaray'ın stratejilerini oluşturmaya çalıştık. Yarın biz de ayrılsak bu stratejiler devam edecek. Kişi bazlı değerlendirmek hata olur. Stratejilerimiz hepimizden değerli.

"BU KARARI ALMAK ZORUNDAYIM"

Galatasaray için doğru bildiğim kararları bazen üzülerek de olsa içim acıyarak da olsa almak zorundayım.

"SORUMLULUK BANA AİTTİR"

Ben her şeyden sorumluyum. Ben Galatasaray başkanıyım. Tüm sorumluluk bana aittir. Her iyi şeyde de kötü şeyde de bana aittir. Aldığım kararların sonuçlarını hep beraber göreceğiz. Ben anlık karar almıyorum. Galatasaray'ın geleceği için en uygun kararı alıyorum.

"GÖRÜŞMEYİ KİMSEYE ANLATMADIM"

Sevgili hocamızla yaptığım görüşmeyi ekip arkadaşlarım dahil, kimseye anlatmadım. Hem hocamıza duyduğum saygıdan hem de geçmişte bu tür ayrılıkların Galatasaray'a bazen yakışmaması sebebiyle bunu böyle yaptım. Birçok haber gerçeği yansıtmıyor.

"TAZMİNAT YOK"

Tazminat konusunda hocamızın bir talebi olmadı. Kontrat ölçüsünde gerekeni yapacağımızı söyledim ama hocamız, asla böyle bir talebi olmayacağını söyledi.

"SEÇİM VAADİ DEMEK SAYGISIZLIK"

Fatih Terim'den seçim vaadi diye bahsetmek hocaya saygısızlık olur. Tercihim Fatih hoca oldu ama benim seçimdeki vaadim Galatasaray için yapmak istediğim projelerdi ve bunun için çabalıyoruz. Saha sonuçlarını kimse garanti edemez.

"BİZİ ELEŞTİREBİLİR"

Fatih Terim ilk divan kurulunda da gelip bizi eleştirebilir veya yorumlayabilir. Fatih Terim'in Galatasaray'ın içindeki konumu devam ediyor.

"ZAMANININ HİÇBİR ÖNEMİ YOK"

Ayrılık kararının ne zaman alındığının hiçbir önemi yoktur. Bir irade vardır. Yönetim kurulu kararı önemlidir. Alınan kararın sebeplerini tartışmanın Galatasaray'a şu anda hiçbir faydası yok. Sonuçta bir karar alınmıştır.

"EN YAKIŞAN ŞEKİLDE YAPTIK"

Biz en yakışan şekilde ayrılığı duyurduk. Galatasaray'ın efsanesidir Fatih Terim. Tarihin en büyük efsanelerinden birisidir. Ona vedildiğini düşünmüyorum. Halen hayatta olan birisidir, Galatasaray'ın içindedir. Hoca ne arzu ederse onu her zaman yaparız. Bunu basit bir teknik direktör ayrılığı olarak görmek çok yanlış olur. Fatih hoca camianın efsanesi olmaya, aktif olmaya devam edecektir.

"İKİMİZİN ARASINDA"

Bir görev teklif yapıp yapmadığım ikimiz arasında kalır. İkimiz arasında kalacak bir karardır. En doğrusu budur. Nasıl ve neler konuşulduğunun Galatasaray'a hiçbir faydası yoktur.

"EN ÖNEMLİ FUTBOL AKLIDIR"

Fatih hoca ile her zaman konuşacağım. Galatasaray'ın en önemli futbol aklıdır. Bir Galatasaraylı olarak konuşacağım."

Galatasaray yönetiminin #FatihTerim ile yollarını ayırma kararını nasıl buluyorsunuz? — Haberler (@Haberler) January 10, 2022

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