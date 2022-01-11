Son Dakika: Burak Elmas'tan Fatih Terim'in ayrılığı hakkında ilk açıklama: Son kararı başkan verir
Son dakika: Galatasaray Başkanı Burak Elmas'tan Fatih Terim'in ayrılığından sonra ilk açıklama geldi. Elmas, "Hepinizin şunu bilmesini isterim; Galatasaray başkanlık sistemidir. Konuşulur, tartışılır, son kararı başkan verir" dedi.
Galatasaray Başkanı Burak Elmas, Fatih Terim'le dün yolların ayrılmasının ardından bugün basın toplantısı düzenlendi. Elmas'ın, " Galatasaray'da son kararı başkan verir" açıklaması dikkat çekti.
İşte Burak Elmas'ın açıklamaları:
"Bugün çok acı bir haber aldık. Eski sporcumuz Ahmet Çalık'ı kaybetmiş olmanın üzüntüsünü yaşadık. Kendisine Allah'tan rahmet, ailesine ve Konyaspor camiasına baş sağlığı diliyorum. Mekanı cennet olsun.
Bugün sizlerle bir araya gelme kararı aldım. Gelişen olaylar silsilesinde etrafta çok fazla doğru olmayan haberler vardı.
Hepinizin şunu bilmesini isterim; Galatasaray başkanlık sistemidir. Konuşulur, tartışılır, son kararı başkan verir.
Fatih hocayla ilgili devamlı aynı şeyi söylüyorum; bir teknik direktörlük birlikteliği futbolda her zaman karşılıklı olarak sona erdirilebilir. Stratejimizden asla vazgeçmiyoruz. Bu stratejiler, hem benden hem de herkesten daha önemli.
Ben ve arkadaşlarım önemli projelerle Galatasaray'ın huzuruna çıktık. 3 yıllık bir süre için bize teveccüh gösterildi. Galatasaray'ın en zor döneminde geleceği aydınlatmak adına stratejilerimiz uygulamak adına geldik.
Hocamız görevdeyken yerine bir hoca ile görüşmedik. Ama Galatasaray başkanının futbol paydaşlarıyla ilişkisinin olması ve sürekli iletişimde olup görüşmesi son derece normaldir
Stratejimizden asla vazgeçmiyoruz. Biz yola çıkarken Galatasaray'ın stratejilerini oluşturmaya çalıştık. Yarın biz de ayrılsak bu stratejiler devam edecek. Kişi bazlı değerlendirmek hata olur. Stratejilerimiz hepimizden değerli.
Galatasaray için doğru bildiğim kararları bazen üzülerek de olsa içim acıyarak da olsa almak zorundayım.
Ben her şeyden sorumluyum. Ben Galatasaray başkanıyım. Tüm sorumluluk bana aittir. Her iyi şeyde de kötü şeyde de bana aittir. Aldığım kararların sonuçlarını hep beraber göreceğiz. Ben anlık karar almıyorum. Galatasaray'ın geleceği için en uygun kararı alıyorum.
Sevgili hocamızla yaptığım görüşmeyi ekip arkadaşlarım dahil, kimseye anlatmadım. Hem hocamıza duyduğum saygıdan hem de geçmişte bu tür ayrılıkların Galatasaray'a bazen yakışmaması sebebiyle bunu böyle yaptım. Birçok haber gerçeği yansıtmıyor.
Tazminat konusunda hocamızın bir talebi olmadı. Kontrat ölçüsünde gerekeni yapacağımızı söyledim ama hocamız, asla böyle bir talebi olmayacağını söyledi.
Fatih Terim'den seçim vaadi diye bahsetmek hocaya saygısızlık olur. Tercihim Fatih hoca oldu ama benim seçimdeki vaadim Galatasaray için yapmak istediğim projelerdi ve bunun için çabalıyoruz. Saha sonuçlarını kimse garanti edemez.
Fatih Terim ilk divan kurulunda da gelip bizi eleştirebilir veya yorumlayabilir. Fatih Terim'in Galatasaray'ın içindeki konumu devam ediyor.
Ayrılık kararının ne zaman alındığının hiçbir önemi yoktur. Bir irade vardır. Yönetim kurulu kararı önemlidir. Alınan kararın sebeplerini tartışmanın Galatasaray'a şu anda hiçbir faydası yok. Sonuçta bir karar alınmıştır.
Biz en yakışan şekilde ayrılığı duyurduk. Galatasaray'ın efsanesidir Fatih Terim. Tarihin en büyük efsanelerinden birisidir. Ona vedildiğini düşünmüyorum. Halen hayatta olan birisidir, Galatasaray'ın içindedir. Hoca ne arzu ederse onu her zaman yaparız. Bunu basit bir teknik direktör ayrılığı olarak görmek çok yanlış olur. Fatih hoca camianın efsanesi olmaya, aktif olmaya devam edecektir.
Bir görev teklif yapıp yapmadığım ikimiz arasında kalır. İkimiz arasında kalacak bir karardır. En doğrusu budur. Nasıl ve neler konuşulduğunun Galatasaray'a hiçbir faydası yoktur.
Fatih hoca ile her zaman konuşacağım. Galatasaray'ın en önemli futbol aklıdır. Bir Galatasaraylı olarak konuşacağım."
Galatasaray yönetiminin #FatihTerim ile yollarını ayırma kararını nasıl buluyorsunuz?— Haberler (@Haberler) January 10, 2022
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