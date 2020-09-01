Son Dakika | Borsada en çok değer kazanan hisseler Son dakika ekonomi haberi: Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)

Çemtaş 11,82 11,04 7,07

MLP Sağlık 16,03 15,30 4,77 ...

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle: (BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Çemtaş 11,82 11,04 7,07 MLP Sağlık 16,03 15,30 4,77 Good-Year 4,93 4,72 4,45 Akçansa 12,07 11,58 4,23 ASELSAN 16,83 16,24 3,63 Anadolu Cam 5,25 5,10 2,94 Enerjisa Enerji 8,38 8,16 2,70 Netaş Telekomünikasyon 16,04 15,62 2,69 Sasa Polyester 15,48 15,08 2,65 Şişe Cam 6,20 6,04 2,65 İş Bankası (C) 5,04 4,91 2,65 Halkbank 5,04 4,91 2,65 Tümosan Motor ve Traktör 7,58 7,40 2,43 Tat Gıda 10,46 10,22 2,35 İpek Doğal Enerji 11,86 11,60 2,24 İş Finansal Kiralama 3,77 3,69 2,17 Sabancı Holding 7,89 7,73 2,07 Albaraka Türk 1,49 1,46 2,05 Vakıflar Bankası 4,15 4,07 1,97 Karsan Otomotiv 3,12 3,06 1,96 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) Kaynak: AA