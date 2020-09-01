Son Dakika | Borsada en çok değer kazanan hisseler
Son dakika ekonomi haberi: Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
(BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
Çemtaş 11,82 11,04 7,07
MLP Sağlık 16,03 15,30 4,77 ...
01.09.2020 18:39 | Son Güncelleme: 01.09.2020 18:43
Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok yükselen ilk 20
|Son Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Çemtaş
|11,82
|11,04
|7,07
|MLP Sağlık
|16,03
|15,30
|4,77
|Good-Year
|4,93
|4,72
|4,45
|Akçansa
|12,07
|11,58
|4,23
|ASELSAN
|16,83
|16,24
|3,63
|Anadolu Cam
|5,25
|5,10
|2,94
|Enerjisa Enerji
|8,38
|8,16
|2,70
|Netaş Telekomünikasyon
|16,04
|15,62
|2,69
|Sasa Polyester
|15,48
|15,08
|2,65
|Şişe Cam
|6,20
|6,04
|2,65
|İş Bankası (C)
|5,04
|4,91
|2,65
|Halkbank
|5,04
|4,91
|2,65
|Tümosan Motor ve Traktör
|7,58
|7,40
|2,43
|Tat Gıda
|10,46
|10,22
|2,35
|İpek Doğal Enerji
|11,86
|11,60
|2,24
|İş Finansal Kiralama
|3,77
|3,69
|2,17
|Sabancı Holding
|7,89
|7,73
|2,07
|Albaraka Türk
|1,49
|1,46
|2,05
|Vakıflar Bankası
|4,15
|4,07
|1,97
|Karsan Otomotiv
|3,12
|3,06
|1,96
Son Dakika Haberleri - Son Dakika Haber - Güncel Haberler
Kaynak: AA