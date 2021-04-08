Son dakika... Bodrum'da Roma dönemine ait kaya mezarlarının turizme kazandırma çalışmaları
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Son dakika... Bodrum'da Roma dönemine ait kaya mezarlarının turizme kazandırma çalışmaları

Anadolu Ajansı - Haberler | Kültür Sanat

Gelen son dakika haberlerine göre Muğla'nın Bodrum ilçesinde, Roma dönemine ait kaya mezarlarının turizme kazandırılacağı bildirildi.

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, Roma dönemine ait kaya mezarlarının turizme kazandırılacağı bildirildi.

Gökçebel ve Türkbükü mahallelerindeki Roma dönemine ait olduğu belirtilen kaya mezarları ve sunu çukurlarının yer aldığı alanlarda, Bodrum Belediyesi ekiplerince temizlik çalışması başlatıldı.

Bodrum Sualtı Arkeoloji Müzesi Müdürlüğü denetiminde, Muğla Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulundan alınan izinler doğrultusunda belediyenin temizlik birimi tarafından ot ve çöp temizliği gerçekleştirildi.

Temizlik çalışmaları sonrasında, Karia Bölgesi'nin Roma dönemi ölü gömme adetlerinin önde gelen örneklerinden kaya mezarlarının rölöveleri alınıp çevre düzenleme ve sergileme projeleri hazırlanarak Muğla Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu'nun onayına sunulacak.

Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, yaptığı açıklamada, Bodrum'un geçmişini, gelecek ile bütünleştirerek tarihi ve kültürel mirasa sahip çıkan projeler üretmeye çalıştıklarını bildirdi.

Bodrum Yarımadasının binlerce yıllık tarihe sahip olduğunu anlatan Aras, şunları kaydetti:

"Bizim bildiğimiz kadarıyla 3 bin 500 yıldır burada medeniyetler var olmuş ve hiçbir zaman terk edilmemiş, hep canlı kalmış. Bodrum, günümüzde bile hala 24 saat yaşayan kent olarak bilinir. Bu kenti canlı kılan özelliklerin başında, bu coğrafyanın binlerce yıldır varoluşu ve o medeniyetlerin bize bıraktığı auradır, tarihi güzelliklerdir. O yüzden Bodrum'u biz farklı bir şekilde seviyoruz ve ona sahip çıkmaya çalışıyoruz. Bodrum'daki tarihi eserleri korumak ve üzerinde yaşadığımız örtülü tarihi gün yüzüne çıkarmak için çalışıyoruz. Biz bütünüyle Bodrum'u şu anda ayakta kaldığı kadarıyla eski dokusuna döndürmeye çalışıyoruz. Bu coğrafyaya saygı duyulmasını istiyoruz. Onun için hep yapmaya çalıştığımız, tarihin vurgulanarak günümüzde insanların farkındalığını artırmak."

Son dakika... Bodrum'da Roma dönemine ait kaya mezarlarının turizme kazandırma çalışmaları
Son dakika... Bodrum'da Roma dönemine ait kaya mezarlarının turizme kazandırma çalışmaları
Son dakika... Bodrum'da Roma dönemine ait kaya mezarlarının turizme kazandırma çalışmaları
Son dakika... Bodrum'da Roma dönemine ait kaya mezarlarının turizme kazandırma çalışmaları

Kaynak: Anadolu Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Mustafa Şentop Fahrettin Altun Adil Karaismailoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Bahar Candan Şeyma Subaşı Murat Yıldırım İbrahim Tatlıses
Spor Caner Erkin Şenol Güneş Burak Yılmaz Sergen Yalçın Dorukhan Toköz
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Şehit Suriye
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Son dakika... Bodrum'da Roma dönemine ait kaya mezarlarının turizme kazandırma çalışmaları - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 8.4.2021 19:34:15. #1.16#
title