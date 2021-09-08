Son dakika haberleri: Belediye işçisinin çöp toplarken hayatını kaybettiği kazada 1 kişi tutuklandı
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Son dakika haberleri: Belediye işçisinin çöp toplarken hayatını kaybettiği kazada 1 kişi tutuklandı

Son dakika haberleri: Belediye işçisinin çöp toplarken hayatını kaybettiği kazada 1 kişi tutuklandı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Son dakika haberi: İzmir'in Menemen ilçesinde belediye temizlik işçisinin çöp toplarken traktörden düşerek yaşamını yitirdiği kazada traktör sürücüsü tutuklandı.

İzmir'in Menemen ilçesinde belediye temizlik işçisinin çöp toplarken traktörden düşerek yaşamını yitirdiği kazada traktör sürücüsü tutuklandı.

Olay, dün sabah saatlerinde meydana geldi. İddiaya göre belediye işçisi Yusuf Tümenci (39), traktör üzerinde çöpleri topladığı sırada dengesini kaybederek düştü. Düşmesinin ardından aracın lastiğinin altında kaldığı ileri sürülen Tümenci'yi görenler sağlık ekiplerini aradı. Olay yerine gelen ambulansla Menemen Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Tümenci, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Olayla ilgili gözaltına alınan traktör sürücüsü E.T., işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

(İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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