Son Dakika: Bayram tatili belli oldu mu? Bayram tatili kaç gün sürecek? Bayram tatili ne zaman başlayacak?
Kurban Bayramı tatili için meraklı arayış günden güne artıyor. Toplam 4 gün sürecek olan Kurban Bayramı'nın hafta içi günlerine denk gelmesi vatandaşları meraklandırdı. Hafta sonu tatilleriyle ve 15 Temmuz resmi tatiliyle birleşip birleşmeyeceği merak edilen bayram tatili kararı ne oldu? Peki, Bayram tatili belli oldu mu? Bayram tatili kaç gün sürecek? Bayram tatili ne zaman başlayacak?
Kurban Bayramı tatili için meraklı arayış günden güne artıyor. Toplam 4 gün sürecek olan Kurban Bayramı'nın hafta içi günlerine denk gelmesi vatandaşları meraklandırdı. Hafta sonu tatilleriyle ve 15 Temmuz resmi tatiliyle birleşip birleşmeyeceği merak edilen bayram tatili kararı ne oldu? Peki, Bayram tatili belli oldu mu? Bayram tatili kaç gün sürecek? Bayram tatili ne zaman başlayacak? İşte detaylar haberimizde…
SON DAKİKA: BAYRAM TATİLİ BELLİ OLDU MU?
Arefe Günü- 19 Temmuz 2021 Pazartesi
Kurban Bayramı'nın 1. günü- 20 Temmuz 2021 Salı
Kurban Bayramı'nın 2. günü- 21 Temmuz 2021 Çarşamba
Kurban Bayramı'nın 3. günü- 22 Temmuz 2021 Perşembe
Kurban Bayramı'nın 4. günü- 23 Temmuz 2021 Cuma
BAYRAM TATİLİ KAÇ GÜN OLACAK, NE ZAMAN BAŞLAYACAK?
Kurban Bayramı tatili kesin olarak 19 Temmuz arefe günü olması nedeniyle yarım gün olarak başlayacak. Ardından 20 - 21 - 22 - 23 Temmuz tam gün tatil olarak devam edecek.
15 Temmuz Perşembe günü ve hafta sonu günlerinin birleşip birleşmeyeceği belirlendiğinde haberimize ekleyeceğiz.
5 Temmuz bugün yapılan Kabine Toplantısı ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklamalarda bulundu fakat bayram tatiline yönelik herhangi bir açıklama yapmadı. Önümüzdeki günlerde konuya ilişkin detaylar belli olduğunda haberimizin içeriğinde yer vereceğiz.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yaptığı açıklamada, "Bayram tedbiri olacak mı?" sorusu üzerine, "Şu an bayram için ekstra bir tedbir yok." cevabını verdi.