Son Dakika: Bayram tatili belli oldu mu? Bayram tatili kaç gün sürecek? Bayram tatili ne zaman başlayacak?

Kurban Bayramı tatili için meraklı arayış günden güne artıyor. Toplam 4 gün sürecek olan Kurban Bayramı'nın hafta içi günlerine denk gelmesi vatandaşları meraklandırdı. Hafta sonu tatilleriyle ve 15 Temmuz resmi tatiliyle birleşip birleşmeyeceği merak edilen bayram tatili kararı ne oldu? Peki, Bayram tatili belli oldu mu? Bayram tatili kaç gün sürecek? Bayram tatili ne zaman başlayacak?