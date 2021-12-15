Son Dakika: Dünya futbolunu sarsan veda! Barcelona'nın yıldızı Agüero kariyerini sonlandırdı

Kalbindeki ritim bozukluğu nedeniyle uzun süredir tedavi gören Sergio Agüero, futbolu bıraktı. Arjantinli yıldız düzenlediği basın toplantısında kararını duyururken gözyaşlarına hakim olamadı.

"EN ÖNEMLİ ŞEY SAĞLIĞIM"

Dünyaca ünlü golcü ayrılık kararını açıklarken, "Profesyonel olarak futbol oynamayı bırakmaya karar verdim. Çok zor bir dönem ama bu kararı aldığım için de çok mutluyum. Çünkü en önemli şey sağlığım. Nedenini zaten biliyorsunuz, kalp sorunum vardı." ifadelerini kullandı.

NE OLMUŞTU?

Arjantinli yıldız Agüero, Alaves maçının 41. dakikasında nefes darlığı çektiği ve göğsünde rahatsızlık hissettiği için kendini yere bırakmıştı. Apar topar hastaneye kaldırılan futbolcuya yapılan testler sonrası kalp ritim bozukluğu teşhisi konmuştu.

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