Son Dakika: Dünya futbolunu sarsan veda! Barcelona'nın yıldızı Agüero kariyerini sonlandırdı - Haberler Spor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son Dakika: Dünya futbolunu sarsan veda! Barcelona'nın yıldızı Agüero kariyerini sonlandırdı

Haberler.com / Ali Gülhan - Haberler | Spor

Son dakika: Sezon başında Manchester City'den ayrılarak Barcelona'ya transfer olan dünyaca ünlü golcü Sergio Agüero, Alaves maçında yaşadığı kalp rahatsızlığının ardından uzun süredir sahalardan uzaktı. Arjantinli yıldız bugün yaptığı açıklamada sağlık durumu nedeniyle futbolculuk kariyerine nokta koyduğunu gözyaşları içinde duyurdu.

Kalbindeki ritim bozukluğu nedeniyle uzun süredir tedavi gören Sergio Agüero, futbolu bıraktı. Arjantinli yıldız düzenlediği basın toplantısında kararını duyururken gözyaşlarına hakim olamadı.

Son Dakika: Dünya futbolunu sarsan veda! Barcelona'nın yıldızı Agüero kariyerini sonlandırdı

"EN ÖNEMLİ ŞEY SAĞLIĞIM"

Dünyaca ünlü golcü ayrılık kararını açıklarken, "Profesyonel olarak futbol oynamayı bırakmaya karar verdim. Çok zor bir dönem ama bu kararı aldığım için de çok mutluyum. Çünkü en önemli şey sağlığım. Nedenini zaten biliyorsunuz, kalp sorunum vardı." ifadelerini kullandı.

Son Dakika: Dünya futbolunu sarsan veda! Barcelona'nın yıldızı Agüero kariyerini sonlandırdı

NE OLMUŞTU?

Arjantinli yıldız Agüero, Alaves maçının 41. dakikasında nefes darlığı çektiği ve göğsünde rahatsızlık hissettiği için kendini yere bırakmıştı. Apar topar hastaneye kaldırılan futbolcuya yapılan testler sonrası kalp ritim bozukluğu teşhisi konmuştu.

Son Dakika: Dünya futbolunu sarsan veda! Barcelona'nın yıldızı Agüero kariyerini sonlandırdı

Son Dakika: Dünya futbolunu sarsan veda! Barcelona'nın yıldızı Agüero kariyerini sonlandırdı

Ali Gülhan
Haberler.com Haberler.com - Spor Haberleri

Haberler.com - Spor Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title