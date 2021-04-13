Son Dakika | Balkondan düşen 4 yaşındaki Ömer, hayatını kaybetti
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Son Dakika | Balkondan düşen 4 yaşındaki Ömer, hayatını kaybetti

Demirören Haber Ajansı / Ahmet KILIÇ - Haberler | Güncel
Son Dakika | Balkondan düşen 4 yaşındaki Ömer, hayatını kaybetti

Son dakika haberlerine göre GAZİANTEP'in Nurdağı ilçesinde kardeşiyle oyun oynadığı balkondan dengesini kaybederek düşmesi sonucu ağır yaralanan Suriye uyruklu Ömer Hadri (4), kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

GAZİANTEP'in Nurdağı ilçesinde kardeşiyle oyun oynadığı balkondan dengesini kaybederek düşmesi sonucu ağır yaralanan Suriye uyruklu Ömer Hadri (4), kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

Olay, dün akşam saatlerinde Aslanlı Mahallesi'nde bulunan binanın ikinci katında meydana geldi. İddiaya göre, annesi mutfakta olduğu sırada evlerinin balkonunda kardeşiyle oyun oynayan Ömer Hadri, tırmandığı demir korkuluklarından dengesini kaybederek beton zemine düştü. Çocuğun düştüğünü görenlerin ihbarıyla bölgeye sağlık görevlileri geldi. Görevliler yaptıkları ilk müdahalenin ardından ağır yaralanan çocuğu ambulansla Nurdağı Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Acil serviste tedaviye alınan Hadri, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Ölümü ile yakınlarını yasa boğan Ömer'in cenazesi, Adli Tıp Kurumu morgunda yapılan otopsinin ardından toprağa verilmek üzere ailesine teslim edildi.Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.


Son Dakika | Balkondan düşen 4 yaşındaki Ömer, hayatını kaybetti
Son Dakika | Balkondan düşen 4 yaşındaki Ömer, hayatını kaybetti
Son Dakika | Balkondan düşen 4 yaşındaki Ömer, hayatını kaybetti
Son Dakika | Balkondan düşen 4 yaşındaki Ömer, hayatını kaybetti

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ahmet KILIÇ

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Mario Draghi Türker Ertürk Devlet Bahçeli Ahmet Davutoğlu Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Mehtap Ar Acun Ilıcalı Demet Akalın Demet Özdemir
Spor Ersun Yanal Yılmaz Vural Rachid Ghezzal Mustafa Cengiz Emre Belözoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Nisan Rusya
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Son Dakika | Balkondan düşen 4 yaşındaki Ömer, hayatını kaybetti - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 13.4.2021 11:55:00. #1.15#
title