Son Dakika | Balkondan düşen 4 yaşındaki Ömer, hayatını kaybetti

Son dakika haberlerine göre GAZİANTEP'in Nurdağı ilçesinde kardeşiyle oyun oynadığı balkondan dengesini kaybederek düşmesi sonucu ağır yaralanan Suriye uyruklu Ömer Hadri (4), kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

GAZİANTEP'in Nurdağı ilçesinde kardeşiyle oyun oynadığı balkondan dengesini kaybederek düşmesi sonucu ağır yaralanan Suriye uyruklu Ömer Hadri (4), kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

Olay, dün akşam saatlerinde Aslanlı Mahallesi'nde bulunan binanın ikinci katında meydana geldi. İddiaya göre, annesi mutfakta olduğu sırada evlerinin balkonunda kardeşiyle oyun oynayan Ömer Hadri, tırmandığı demir korkuluklarından dengesini kaybederek beton zemine düştü. Çocuğun düştüğünü görenlerin ihbarıyla bölgeye sağlık görevlileri geldi. Görevliler yaptıkları ilk müdahalenin ardından ağır yaralanan çocuğu ambulansla Nurdağı Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Acil serviste tedaviye alınan Hadri, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Ölümü ile yakınlarını yasa boğan Ömer'in cenazesi, Adli Tıp Kurumu morgunda yapılan otopsinin ardından toprağa verilmek üzere ailesine teslim edildi.Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ahmet KILIÇ