Son dakika... Balıkesir'de traktör şarampole devrildi: 1 ölü, 3 yaralı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Son dakika... Balıkesir'de traktör şarampole devrildi: 1 ölü, 3 yaralı

24.10.2020 20:33 | Son Güncelleme: 24.10.2020 20:36
Son dakika... Balıkesir'de traktör şarampole devrildi: 1 ölü, 3 yaralı

Son dakika haberi... Balıkesir'in Dursunbey ilçesinde traktörün şarampole devrilmesi sonucu bir kişi öldü, 3 kişi yaralandı.

Balıkesir'in Dursunbey ilçesinde traktörün şarampole devrilmesi sonucu bir kişi öldü, 3 kişi yaralandı.

Hüseyin Demir idaresindeki (40) 10 VL 806 plakalı odun yüklü traktör, Dursunbey-Güğü Mahallesi kara yolunun 16. kilometresinde şarampole devrildi.

Kazada sürücü ile araçta bulunan Ramazan (64), İlhan (34) ve Tuncay Yalçınkaya (36) yaralandı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince Dursunbey Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan sürücü Demir, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Miraç Kaya

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Fuat Oktay Bülent Turan İlham Aliyev Engin Yıldırım Mustafa Destici
Magazin Sezen Aksu Binnur Kaya Aleyna Tilki Serdar Ortaç
Spor Ozan Tufan Yücel İldiz Fatih Terim İsmail Kartal Sergen Yalçın
Daha Fazla Adana Sakarya Jandarma Türk Lirası
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Son dakika... Balıkesir'de traktör şarampole devrildi: 1 ölü, 3 yaralı - Balıkesir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 24.10.2020 20:38:35. #1.15#
title