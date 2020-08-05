Son dakika! Aydın'da zeytin ve incir ağaçlarının bulunduğu alanda çıkan yangın kontrol altına alındı Son dakika güncel haberi: Aydın'da zeytin ve incir ağaçlarının bulunduğu alanda dün kontrol altına alındıktan sonra yeniden alevlenen ve ormanlık alana sıçrayan yangın, tekrar kontrol altına alındı.

Aydın'da zeytin ve incir ağaçlarının bulunduğu alanda dün kontrol altına alındıktan sonra yeniden alevlenen ve ormanlık alana sıçrayan yangın, tekrar kontrol altına alındı. İmamköy Mahallesi'nde dün öğle saatlerinde yeniden başlayan yangını söndürmek için ekipler gece boyunca mücadele etti. Sabahın ilk ışıklarıyla 2 söndürme helikopteri de çalışmalara katıldı. Rüzgarın etkisiyle alevlerle mücadelede güçlük çeken ekipler, yangını sabah saatlerinde kontrol altına aldı. Ekiplerin bölgede soğutma çalışması sürüyor. Yangında hasar gören arazinin toplamda yaklaşık 25 hektara ulaştığı belirtildi. Efeler ilçesi İmamköy Mahallesi'nde zeytin ve incir ağaçlarının bulunduğu alanda 3 Ağustos'ta henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıkmış, dün ekiplerin soğutma çalışması yürüttüğü sırada alevler yeniden yükselmiş ve ormana sıçramıştı. Kaynak: AA