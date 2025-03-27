SON DAKİKA: Altın düşecek mi yükselecek mi?

Son dönemde altın fiyatlarında yaşanan hızlı yükselişler, yatırımcıların ve ekonomi takipçilerinin odağında yer alıyor. Özellikle küresel piyasalarda yaşanan belirsizlikler, jeopolitik gelişmeler ve artan enflasyon endişeleri, yatırımcıları yeniden güvenli liman olarak görülen altına yönlendirdi. Bu gelişmelerin ardından "Altın fiyatları daha da yükselecek mi, yoksa düşüş trendi mi başlayacak?" sorusu yatırımcılar arasında en çok tartışılan konular arasında yer alıyor. Peki, altın fiyatları bundan sonra ne yönde hareket edecek? İşte, altın fiyatlarını etkileyen güncel faktörler ve fiyatların geleceğine dair son dakika değerlendirmeleri...

ALTIN DÜŞECEK Mİ?

Küresel piyasalarda yaşanan ekonomik ve siyasi gelişmeler, altın fiyatlarında dalgalanmalara Uzmanlara göre, son dönemde altın fiyatlarında yaşanan dalgalanmaların temelinde, başta ABD Merkez Bankası (FED) olmak üzere, küresel ölçekte açıklanan makroekonomik veriler yer alıyor. Özellikle enflasyon rakamları, işsizlik verileri, resesyon sinyalleri ve jeopolitik gerilimler, yatırımcıların risk algısını yükseltiyor ve bu durum da güvenli liman olarak görülen altına olan yönelimi artırıyor.

Altın düşecek mi

Ayrıca, FED'in faiz politikası üzerindeki belirsizlikler; "faizler sabit mi kalacak, artırılacak mı yoksa düşürülecek mi?" sorularını gündeme taşırken, dolar endeksinde yaşanan iniş-çıkışlar da altın fiyatlarını doğrudan etkiliyor. Gelişmekte olan ülkelerdeki kur baskısı ve yüksek enflasyon oranları, yerli yatırımcılar açısından da altını önemli bir yatırım aracı haline getiriyor. Fakat özellikle de son haftalarda ons ve gram altındaki sert yükselişler, yatırımcıları temkinli hale getirirken, birçok kişi bu seviyelerin kalıcı olup olmadığını merak ediyor.

Altın yükselecek mi

Uzman yorumlarına göre farklı ihtimallerin değerlendirmesi şu şekilde…

Kısa vadede altın fiyatlarının düşüşe geçme ihtimali, FED'in faiz indirimi sinyali vermemesi, ABD'den gelen güçlü ekonomik veriler, dolar endeksindeki yükseliş ve tahvil faizlerinin artışı gibi nedenlerle mümkün olabilir. Bu gelişmeler, altının cazibesini geçici olarak azaltabilir.

FED'in faiz indirimi sinyali vermemesi, ABD'den gelen güçlü ekonomik veriler, dolar endeksindeki yükseliş ve tahvil faizlerinin artışı gibi nedenlerle mümkün olabilir. Bu gelişmeler, altının cazibesini geçici olarak azaltabilir. Ancak orta ve uzun vadede, jeopolitik risklerin devam etmesi, enflasyonun küresel ölçekte yüksek kalması, resesyon beklentileri ve merkez bankalarının altın talebini artırması, altının yukarı yönlü potansiyelini korumasına neden olabilir.

jeopolitik risklerin devam etmesi, enflasyonun küresel ölçekte yüksek kalması, resesyon beklentileri ve merkez bankalarının altın talebini artırması, altının yukarı yönlü potansiyelini korumasına neden olabilir. Kısa vadede sınırlı düzeltmeler yaşanabilir; ancak analistlere göre bu düşüşler, uzun vadeli yatırımcılar için yeni bir alım fırsatı olarak değerlendirilebilir.

Altın piyasalarının gelecekte nasıl şekilleneceği merak konusu olurken, uzmanlar piyasaları yakından takip etmenin önemine vurgu yapıyor.