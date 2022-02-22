Son Dakika: Donbas kararının faturası ağır oldu! Herkes ABD'den beklerken ilk somut yaptırım Almanya'dan geldi

Ukrayna ve Rusya arasındaki kriz, küresel çapta etkiler doğurmaya devam ediyor. Son olarak Putin'in Ukrayna'nın doğusundaki Rus yanlısı ayrılıkçı bölgeler Luhansk ve Donetsk'i tanıma kararı ABD ve Avrupa'da tepkilere neden oldu. İki ülke arasındaki kriz, Rus gazını Almanya'ya taşıması planlanan Kuzey Akım 2 projesine de sıçradı. Putin'in tanıma kararına tepki gösteren Almanya, projeyi durdurdu.