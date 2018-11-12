AK Parti'de Bugün Sonlanacağı Açıklanan Aday Adaylığı Başvuru Süresi 16 Kasım'a Kadar Uzatıldı

Mart 2019'da yapılacak yerel seçimler için AK Parti'deki aday adaylığı süreci bugün bitecekti. Yapılan açıklamada Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla sürenin 16 Kasım'a kadar uzatıldığı bildirildi.

BAŞVURU SÜRESİ 16 KASIM'A UZATILDI

AK Parti'de bugün sona erecek 2019 Mahalli İdareler Seçimleri belediye başkanlığı aday adaylığı başvuruları, 16 Kasım Cuma 17.00'ye kadar uzatıldı.

KONUYLA İLGİLİ AÇIKLAMA YAPILDI

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Seçim İşleri Başkanı Ali İhsan Yavuz tarafından yazılı bir açıklama yapıldı. Açıklamada, "12 Kasım 2018 Pazartesi günü bitecek olan 2019 Mahalli İdareler seçimleri Belediye Başkanlığı aday adaylığı başvuruları Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatlarıyla 16 Kasım 2018 Cuma günü saat 17:00'ye kadar uzatılmıştır" denildi.