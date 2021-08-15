Ağrı'da sel suları evini basınca kalp krizi geçiren kadın hayatını kaybetti

Ağrı'nın Taşlıçay ilçesine bağlı Gözucu köyünde etkili olan yağış sonrası sel meydana geldi.

Ağrı'nın Taşlıçay ilçesine bağlı Gözucu köyünde etkili olan yağış sonrası sel meydana geldi. Evini su basınca paniğe kapılan bir kadın kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti.

Taşlıçay ilçesine bağlı Gözucu köyünde etkili olan yağış sele yol açtı. Köyde birçok ev ahır ve tarım alanı sular altında kaldı. Evini su basan 60 yaşındaki Emine Ülker adlı kadın kalp krizi geçirdi. Bölgeye AFAD, jandarma ve 112 sağlık ekipleri sevk edildi. Kalp krizi geçiren Ülker'in kaldırıldığı Ağrı Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybettiği öğrenildi. Bölgede ekiplerin çalışmaları sürüyor. - AĞRI

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ramazan Demir