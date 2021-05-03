AFYONKARAHİSAR - Uyuşturucu operasyonunda 5 zanlı tutuklandı

Afyonkarahisar'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 27 şüpheliden 5'i tutuklandı.

Afyonkarahisar'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 27 şüpheliden 5'i tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Afyonkarahisar Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma kapsamında 27 şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

Ekipler, Erenler, Karşıyaka, Dairecep mahalleleri ile Sinanpaşa ilçesi ve Salar beldesinde 10 ayrı operasyon düzenledi.

Adreslerde yapılan aramada 40 sentetik hap, 17 gram esrar ile bir miktar sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

Ekipler, adreslerde yakaladığı 27 şüphelinin 20'sine "uyuşturucu madde kullanma" suçundan adli işlem yaptı.

Gözaltına alınan O.G, M.D, İ.C, M.Y, M.K.B, O.K. ve İ.K. emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Zanlılardan O.G, M.D, İ.C, M.Y. M.K.B. çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince tutuklandı, O.K. ve İ.K. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Arif Yavuz