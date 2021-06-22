Afyonkarahisar'da 20 ev ve 10 ahırı sel bastı
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Afyonkarahisar'da 20 ev ve 10 ahırı sel bastı

İhlas Haber Ajansı / Hayati Kanat - Haberler | 3. Sayfa

Afyonkarahisar'da 20 ev ve 10 ahırı sel bastı Onlarca evin su altında kaldığı ilçede tahliye çalışması gece yarısına kadar sürdü Afyonkarahisar'ın Bayat ilçesinde aniden bastıran sağanak yağmurla birlikte oluşan sel sonrası 20 ev ile birlikte 10 ahır su altında kaldı.

Afyonkarahisar'da 20 ev ve 10 ahırı sel bastı

Onlarca evin su altında kaldığı ilçede tahliye çalışması gece yarısına kadar sürdü

AFYONKARAHİSAR - Afyonkarahisar'ın Bayat ilçesinde aniden bastıran sağanak yağmurla birlikte oluşan sel sonrası 20 ev ile birlikte 10 ahır su altında kaldı. Su altında kalan ev ve ahırları tahliye çalışması gece yarısına kadar sürdü.

Bayat ilçesinde bu akşam başlayan sağanak yağmur sonrası dereler taştı ve birçok ev ile ahır sel sularının altında kaldı. İlçe halkı ilk olarak kendi imkanları ile su altında kalan hayvanlarını kurtarırken Bayat Kaymakamı Ömer Tekeş'in öncülüğüne ilçede tahliye çalışması başlatıldı. Afyonkarahisar'dan AFAD ekiplerinin ve itfaiye ekiplerinin katıldı tahliye çalışmasında 20 ev ile 10 ahır tahliye edildi. Gece yarısına kadar tahliye çalışması sonrası ilçede herhangi bir can yada mal kaybının yaşanmadığı bildirilirken bazı vatandaşların tavuk ve horozlarının telef olduğu öğrenildi. Selden etkilenen vatandaşlar için Kaymakamlık tarafından çalışmalar sürüyor.

"Yaraları kısa sürede saracağız"

İlçede yaşanan sel felaketiyle ilgili sosyal medyadan bir açıklama yapan Bayat Kaymakamı Ömer Tekeş, "Ekiplerimiz gerekli çalışmaları yapıyorlar. Tespit çalışmaları tam olarak bitince yaraları kısa sürede saracağız. Devlet olarak her zaman yanınızdayız. Hepimize geçmiş olsun, Allah böylesi bir afeti bir daha yaşatmasın" diye konuştu.

Afyonkarahisar'da 20 ev ve 10 ahırı sel bastı
Afyonkarahisar'da 20 ev ve 10 ahırı sel bastı
Afyonkarahisar'da 20 ev ve 10 ahırı sel bastı
Afyonkarahisar'da 20 ev ve 10 ahırı sel bastı
Afyonkarahisar'da 20 ev ve 10 ahırı sel bastı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Hayati Kanat

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