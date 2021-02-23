Son dakika: Adana merkezli 11 ilde FETÖ/PDY'ye yönelik soruşturmada 13 şüpheli gözaltına alındı

Adana merkezli 11 ilde Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturmada 13 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince TSK içerisinde görev yapan bazı astsubay ve uzman çavuşların FETÖ/PDY'nin "mahrem imamları" ile ankesörlü hatlar ve büfe telefonlarından ardışık arama yöntemiyle irtibat kurdukları tespit edildi.

Ekipler, haklarında gözaltı kararı verilen muvazzaf 13 şüphelinin yakalanması için Adana merkezli Konya, Edirne, İzmir, Gaziantep, Mersin, Ankara, İstanbul, Muğla, Malatya ve Eskişehir'de eş zamanlı operasyon düzenledi.

Operasyonda zanlıların tamamı gözaltına alındı. Yakalanan bazı şüpheliler, Adana Adli Tıp Birimindeki sağlık kontrolünün ardından İl Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yusuf Koyun