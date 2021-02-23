Son dakika: Adana merkezli 11 ilde FETÖ/PDY'ye yönelik soruşturmada 13 şüpheli gözaltına alındı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Son dakika: Adana merkezli 11 ilde FETÖ/PDY'ye yönelik soruşturmada 13 şüpheli gözaltına alındı

23.02.2021 17:03 | Son Güncelleme: 23.02.2021 17:06
Son dakika: Adana merkezli 11 ilde FETÖ/PDY'ye yönelik soruşturmada 13 şüpheli gözaltına alındı

Son dakika haberler... Adana merkezli 11 ilde Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturmada 13 şüpheli gözaltına alındı.

Adana merkezli 11 ilde Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturmada 13 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince TSK içerisinde görev yapan bazı astsubay ve uzman çavuşların FETÖ/PDY'nin "mahrem imamları" ile ankesörlü hatlar ve büfe telefonlarından ardışık arama yöntemiyle irtibat kurdukları tespit edildi.

Ekipler, haklarında gözaltı kararı verilen muvazzaf 13 şüphelinin yakalanması için Adana merkezli Konya, Edirne, İzmir, Gaziantep, Mersin, Ankara, İstanbul, Muğla, Malatya ve Eskişehir'de eş zamanlı operasyon düzenledi.

Operasyonda zanlıların tamamı gözaltına alındı. Yakalanan bazı şüpheliler, Adana Adli Tıp Birimindeki sağlık kontrolünün ardından İl Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yusuf Koyun

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hadise Fuat Oktay Kadir Topbaş Meral Akşener Berat Albayrak
Magazin Alişan Onur Akay Prens Harry Barış Manço
Spor Ali Koç Arda Turan Umut Bulut Emre Belözoğlu İrfan Can Kahveci
Tüm Haberler Mart Manisa Göztepe Antalya
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Son dakika: Adana merkezli 11 ilde FETÖ/PDY'ye yönelik soruşturmada 13 şüpheli gözaltına alındı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 23.2.2021 17:06:58. #1.15#
title