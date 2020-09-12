Son dakika... Adana'da otomobil ile kamyonet çarpıştı: 2 ölü, 4 yaralı
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Son dakika... Adana'da otomobil ile kamyonet çarpıştı: 2 ölü, 4 yaralı

Gelen son dakika haberlerine göre Adana'nın Kozan ilçesinde otomobille kamyonetin çarpışması sonucu 2 kişi öldü, 4 kişi yaralandı.

Son dakika... Adana'da otomobil ile kamyonet çarpıştı: 2 ölü, 4 yaralı
12.09.2020 17:49 | Son Güncelleme: 12.09.2020 17:58

Adana'nın Kozan ilçesinde otomobille kamyonetin çarpışması sonucu 2 kişi öldü, 4 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Furkan Öztürk idaresindeki 28 AAH 63 plakalı otomobil, Kuyuluk Kavşağı'nda, Durmuş Topuzoğlu yönetimindeki 01 Y 9118 plakalı kamyonetle çarpıştı.

Kazada, otomobildeki baba Ömer Öztürk olay yerinde, anne Emine Öztürk kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Aynı aileden Furkan (24), Meliha (45), Zeynep İrem (23) ve Arda Öztürk (12) yaralandı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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Kaynak: AA

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