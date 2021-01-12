Son dakika: Adana'da kaldırımda infilak ettirilen patlayıcıyla ilgili davada karar
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Son dakika: Adana'da kaldırımda infilak ettirilen patlayıcıyla ilgili davada karar

12.01.2021 15:55 | Son Güncelleme: 12.01.2021 15:55
Son dakika: Adana'da kaldırımda infilak ettirilen patlayıcıyla ilgili davada karar

Son dakika haberleri: Adana'da, 2019'da kaldırımda infilak ettirilen patlayıcıyla ilgili terör örgütü PKK/KCK adına aktif faaliyet gösterdikleri ileri sürülen tutuklu 4 sanık müebbet ile 6 yıl 3 ay arasında değişen hapis cezalarına çarptırıldı, tutuksuz 4 sanığın ise beraatine karar verildi.

Adana'da, 2019'da kaldırımda infilak ettirilen patlayıcıyla ilgili terör örgütü PKK/KCK adına aktif faaliyet gösterdikleri ileri sürülen tutuklu 4 sanık müebbet ile 6 yıl 3 ay arasında değişen hapis cezalarına çarptırıldı, tutuksuz 4 sanığın ise beraatine karar verildi.

Adana 2. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, Suriye uyruklu tutuklu sanıklar Ali El A, Ali Abdullah El H, İsa El R. ve Soliman A. cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı. Tutuksuz sanıklar Muhammed Ferhan El B, Said El B, Salih Ş. ve Yasin A'nın ise gelmediği duruşmada müştekiler ve avukatlar hazır bulundu.

Cumhuriyet savcısı, esas hakkındaki mütalaasında, dosya kapsamındaki mevcut delil durumu dikkate alınarak Ali El A, Ali Abdullah El H. ve Soliman A'nın "devletin birliği ve ülke bütünlüğünü bozma" suçundan ve olayda insan öldürmeye elverişli bomba kullanıldığı gerekçesiyle "kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan ayrı ayrı ikişer kez ağırlaştırılmış müebbet ve "tehlikeli maddeleri izinsiz olarak bulundurma veya el değiştirme" suçundan ise 15'er yıla kadar hapisle cezalandırılması ve tutukluluk hallerinin devamına karar verilmesini istedi.

Savcı ayrıca, sanıklar Muhammed Ferhan El B. ve Said El B'nin "silahlı terör örgütüne üye olma ve tehlikeli maddeleri izinsiz olarak bulundurma veya el değiştirme" suçundan, Salih Ş, Yasin A. ve İsa El R'nin de "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan cezalandırılması yönünde görüş sundu.

Tercüman aracılığıyla savunması alınan sanık Ali Abdullah El H, olay nedeniyle pişman olduğunu belirterek, "Ben mahkeme aşamalarında verdiğim savunmalarımı tekrar ederim. Tahliyemi ve beraatimi istiyorum." dedi.

Savunmaları alınan diğer sanıklar ise terör örgütü üyesi olmadıklarını ve bombalı saldırıyla bağlantılarının bulunmadığını öne sürerek, beraat talebinde bulundu.

Mahkeme heyeti, sanık Ali Abdullah El H'yi "devletin birliği ve ülke bütünlüğünü bozmak" suçundan müebbet ve "tehlikeli maddeleri izinsiz olarak bulundurma ve mala zarar verme" suçlarından 7 yıl 8 ay 15 gün, sanıklar Ali El A. ve Soliman A'yı "devletin birliği ve ülke bütünlüğünü bozma suçuna yardım"dan 18 yıl 10 ay 7'şer gün, İsa El R'yi "silahlı terör örgütüne üye olmak"tan 6 yıl 3 ay hapisle cezalandırılmasına, tutuksuz 4 sanığın ise beraatine karar verdi. Heyet ayrıca tutuklu sanıkların mevcut hallerinin devamına da hükmetti.

Adana'da, önceki yıl merkez Seyhan ilçesi Şinasi Efendi Caddesi'ndeki kaldırımda infilak ettirilen ve araçlara zarar veren patlayıcıyla ilgili soruşturma kapsamında, terör örgütü PKK/KCK adına aktif faaliyet gösterdikleri ileri sürülen 9 kişi hakkında "devletin birliğini ve ülke bütünlüğünü bozma" suçundan ağırlaştırılmış müebbet, "tehlikeli maddeleri izinsiz olarak bulundurma veya el değiştirme ve mala zarar verme" suçlarından ise 15 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açılmıştı. Mahkeme, firari bir sanığın dosyasını ayırmıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Abdulkerim S. B. Topaloğlu

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