Son dakika... ABD'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 142 bini geçti Son dakika dünya haberi... ABD'de koronavirüs (Covid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 142 bin 893'e yükseldi.

ABD'de koronavirüs (Covid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 142 bin 893'e yükseldi.

Koronavirüs nedeniyle en çok can kaybının yaşandığı ve en yüksek vakaya sahip olan ABD'de virüsün başladığı günden bu yana 142 bin 893 kişi hayatını kaybederken, vaka sayısı 3 milyon 836 bin 674 kişiye ulaştı. Bunların arasından 1 milyon 775 bin 491 kişinin de iyileştiği ifade edildi.

Kaynak: DHA