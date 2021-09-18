Son dakika 3. sayfa: Uyuşturucu operasyonunda gözaltına alının 6 kişiden 4'ü tutuklandı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son dakika 3. sayfa: Uyuşturucu operasyonunda gözaltına alının 6 kişiden 4'ü tutuklandı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Son dakika 3. sayfa: Uyuşturucu operasyonunda gözaltına alının 6 kişiden 4'ü tutuklandı

Gelen son dakika haberine göre Afyonkarahisar'ın Dinar ilçesinde polis gerçekleştirdiği operasyonda eroin başta olmak üzere değişik türlerde uyuşturucu maddeler ele geçirirken, operasyonda gözaltına alınan 6 kişiden 4'ü ise sevk edildikleri mahkeme tarafından tutuklandı.

Afyonkarahisar'ın Dinar ilçesinde polis gerçekleştirdiği operasyonda eroin başta olmak üzere değişik türlerde uyuşturucu maddeler ele geçirirken, operasyonda gözaltına alınan 6 kişiden 4'ü ise sevk edildikleri mahkeme tarafından tutuklandı.

Edinilen bilgilere göre, operasyon Dinar İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri koordinesinde yapıldı. İlçede önceden belirlenen 4 farklı adrese sabah erken saatlerde baskın düzenleyen ekipler uyuşturucu satıcısı olduğu iddia edilen 6 kişiyi gözaltına aldı. Baskın yapılan adreslerde yapılan aramalarda ise 15.98 gram eroin, 39 adet sentetik ecza uyuşturucu hap, 0.82 gram esrar, 0.22 gram metamfetamin, 0.75 gram Hint keneviri tohumu, 0.24 gram bonzai ve uyuşturucu içme aparatları ele geçirildi.

Operasyonda yakalanan 6 kişiden 4'ü ise sevk edildikleri mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderilirken, 5 şahsa ise uyuşturucu kullanmaktan dolayı işlem yapıldığı bildirildi. - AFYONKARAHİSAR

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
Balıkçı dükkanındaki 5 saatlik dayak olayında 2 patrona toplamda 5 yıl 6 ay hapis cezası verildi

Balıkçı dükkanındaki 5 saatlik dayak olayında 2 patrona toplamda 5 yıl 6 ay hapis cezası verildi

 Eşini ve oğlunu kolonya dökerek yakan şahıstan 'pes' dedirten ifade: Nasıl oldu bilmiyorum

Eşini ve oğlunu kolonya dökerek yakan şahıstan "pes" dedirten ifade: Nasıl oldu bilmiyorum

 Midesindeki kokain patlayan uyuşturucu kuryesi, İstanbul Havalimanı'nda öldü

Midesindeki kokain patlayan uyuşturucu kuryesi, İstanbul Havalimanı'nda öldü
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Murat Kurum Ertuğrul Gazi Meral Akşener Kemal Kılıçdaroğlu Muhammed Ali Fatih Erbakan
Magazin Yıldız Tilbe Farah Zeynep Abdullah
Spor Amelia Hamlin Abdullah Avcı Alex Teixeira Sergen Yalçın Rıza Çalımbay
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler Rüya Tabirleri Yemek Tarifleri Ziya Selçuk
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Son dakika 3. sayfa: Uyuşturucu operasyonunda gözaltına alının 6 kişiden 4'ü tutuklandı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 18.09.2021 11:00:07. #1.11#