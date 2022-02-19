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Son dakika 3. sayfa: Tekirdağ'da yağma operasyonunda 6 gözaltı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Gelen son dakika haberlerine göre Tekirdağ'da yağma operasyonunda 6 gözaltıTEKİRDAĞ Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde yağma suçlarına ilişkin düzenlenen operasyonda 6 şüpheli gözaltına alındı.

Tekirdağ'da yağma operasyonunda 6 gözaltı

TEKİRDAĞ Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde yağma suçlarına ilişkin düzenlenen operasyonda 6 şüpheli gözaltına alındı.

Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü Çerkezköy ilçesinde 6136 SKM ve Nitelikli Yağma suçlarına ilişkin farklı adreslere operasyon gerçekleştirildi. 6 şüpheli şahsa yönelik yapılan çalışmalarda toplamda, 2 adet ruhsatsız tabanca, 2 adet ruhsatsız av tüfeği, 2 adet tabanca şarjörü ve 40 adet 9x19 fişek ele geçirildi.

6 şüpheli şahıs yakalanarak gözaltına alındıktan sonra emniyetteki sorgulamalarının ardından Çerkezköy Adliyesine sevk edildi.

Son dakika 3. sayfa: Tekirdağ'da yağma operasyonunda 6 gözaltı

Son dakika 3. sayfa: Tekirdağ'da yağma operasyonunda 6 gözaltı

Son dakika 3. sayfa: Tekirdağ'da yağma operasyonunda 6 gözaltı

İhlas Haber Ajansı / Halil Dağ - 3. Sayfa

Çerkezköy, Tekirdağ, Gözaltı, 3. Sayfa, Haberler

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