Son dakika 3. sayfa: Tekirdağ'da yağma operasyonunda 6 gözaltı

Tekirdağ'da yağma operasyonunda 6 gözaltı

TEKİRDAĞ Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde yağma suçlarına ilişkin düzenlenen operasyonda 6 şüpheli gözaltına alındı.

Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü Çerkezköy ilçesinde 6136 SKM ve Nitelikli Yağma suçlarına ilişkin farklı adreslere operasyon gerçekleştirildi. 6 şüpheli şahsa yönelik yapılan çalışmalarda toplamda, 2 adet ruhsatsız tabanca, 2 adet ruhsatsız av tüfeği, 2 adet tabanca şarjörü ve 40 adet 9x19 fişek ele geçirildi.

6 şüpheli şahıs yakalanarak gözaltına alındıktan sonra emniyetteki sorgulamalarının ardından Çerkezköy Adliyesine sevk edildi.