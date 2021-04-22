Son dakika... 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı

Son dakika haberleri: Kayseri'de çeşitli kurum ve kuruluşlar, siyasi parti temsilcileri, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Kayseri'de çeşitli kurum ve kuruluşlar, siyasi parti temsilcileri, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

MHP Kayseri Milletvekili Baki Ersoy mesajında, bu özel günün çocuklara armağan edilmesinin Türkiye'nin emin ellerde olacağının bir göstergesi olduğunu belirtti.

Gelecekte barış, sevgi dolu, daha yaşanılabilir bir dünyayı bugünün çocuklarının kuracağını ifade eden Ersoy, 23 Nisan'ı çocuklara armağan eden Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, İstiklal Savaşı'nın tüm kahramanlarını ve ilk meclisin bütün üyelerini saygı, minnet ve şükranla andığını kaydetti.

Kayseri Üniversitesi (KAYÜ) Rektörü Prof. Dr. Kurtuluş Karamustafa ise mesajında, ulusal egemenliğin milletin onuru ve şerefi olduğunu, 23 Nisan 1920 tarihinin Türk milletinin kendi geleceğini kendisinin belirlediği, egemenliğin kayıtsız şartsız millet iradesine bırakıldığı ve milli bağımsızlığın tüm dünyaya haykırıldığı, tarihin önemli dönüm noktalarından biri olduğuna dikkati çekti.

Kayseri Sanayi Odası (KAYSO) Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Büyüksimitci de mesajında, milli egemenliğin ilan edildiği, cumhuriyetin temelinin atıldığı 23 Nisan'ın Gazi Mustafa Kemal Atatürk tarafından tüm dünya çocuklarına bayram olarak armağan edildiğini anımsattı.

Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı Tahir Nursaçan da Kurtuluş Savaşı'nı TBMM'den başlatan Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün o karanlık günlerde dahi millet iradesine olan bağlılığını gösterdiğini belirtti.

Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar ise mesajında geleceğin teminatı olan çocukların bayramını kutladı.

Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın da hem TBMM'nin kuruluşunun 101. yılını hem de tüm çocukların 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı tebrik etti.

Özvatan Belediye Başkanı Halit Demir de mesajında çocuklar arasında atılacak dostluk ve kardeşlik adımlarının yarının huzurlu ve aydınlık dünyasının da temeli olacağını belirterek, salgın nedeniyle tüm Özvatanlı vatandaşları balkon ve pencerelere çıkarak 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutlamaya çağırdı.

AK Parti İl Başkanı Şaban Çopuroğlu ise Türk milletinin boynuna geçirilmek istenen esaret zincirini kırıp attığı ve millet egemenliğini kayıtsız şartsız eline aldığı 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı gönülden kutladığını bildirdi.

MHP İl Başkanı Serkan Tok da 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın 101. yılı dolayısıyla bir mesaj yayımlayarak tüm çocukların bayramını kutladı.

MHP Kocasinan İlçe Başkanı Hacı Ali Doğan, Ülkü Ocakları Kayseri İl Başkanı Ali Çelik, Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan, Makine Mühendisleri Odası Kayseri Şubesi Başkanı Süleyman Varol da gün dolayısıyla mesaj yayımladı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Esma Küçükşahin