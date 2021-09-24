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Son 24 saatte korona virüsten 221 kişi hayatını kaybetti

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Son 24 saatte korona virüsten 221 kişi hayatını kaybetti

Sağlık Bakanlığı, son 24 saatte 221 kişinin korona virüsten hayatını kaybettiğini, 27 bin 197 de yeni vakanın olduğunu açıkladı.

KIRKLARELİ (İHA) - Sağlık Bakanlığı, son 24 saatte 221 kişinin korona virüsten hayatını kaybettiğini, 27 bin 197 de yeni vakanın olduğunu açıkladı.

Sağlık Bakanlığı tarafından Türkiye'nin yeni korona virüs tablosu açıklandı. 24 Eylül'de açıklanan 24 saatlik verilere göre 27 bin 197 vaka tespit edildi. Virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 221 oldu. Bir günde toplam 355 bin 226 test yapılırken, iyileşen hasta sayısı 20 bin 458 olarak kaydedildi. Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan tabloda, aşılama verilerine de yer verildi. En az 2 doz aşısını olmuş 18 yaş üzeri nüfusu kapsayan verilere göre Türkiye'de 2. doz aşılama ortalama yüzde 69,74 oldu. 1. doz ortalaması yüzde 85,90 olurken, 1., 2. ve 3. doz aşısını olan vatandaş sayısı toplamda 107 milyon 380 bin 295'e yükseldi.

"AŞILAMADA İLK SIRADA KIRKLARELİ VAR"

Verilerde, aşılamada önde giden illere de yer verildi. Bakanlığın tablosuna göre yüzde 77,4 ile Türkiye'de en çok aşılamanın gerçekleştirildiği Kırklareli'ni Amasya, Muğla, Eskişehir, Çanakkale, Ordu, Edirne, Balıkesir, Burdur ve İzmir takip etti.

"EN DÜŞÜK AŞILAMA ŞANLIURFA"

Bakanlığın tablosuna göre yüzde 43,6 ile Türkiye'de en az aşılamanın gerçekleştirildiği Şanlıurfa'yı, Mardin, Bitlis, Batman, Muş, Diyarbakır, Siirt, Ağrı, Bingöl ve Şırnak takip etti.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Alışmak riski artırır! Bugünkü vaka sayısı 27 bin 197. Can kaybımız 221. Son günlerde karşımıza çıkan sonuçlara alışırsak salgınla mücadele gücümüz zayıflar. Durumu, ilk kez yaşıyormuş kadar ciddiye almalıyız. Karar verdiğimizde başarı elde ettiğimizi biliyoruz" dedi.

(Musa Erdoğan/İHA)

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