Solunum cihazı üretiminde durmak yok (1) Türkiye'deki medikal cihaz üreticileri, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sonrasında tüm dünyada ortaya çıkan solunum cihazı (ventilatör) ihtiyacını karşılamak için yoğun mesai harcıyor.

Türkiye'deki medikal cihaz üreticileri, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sonrasında tüm dünyada ortaya çıkan solunum cihazı (ventilatör) ihtiyacını karşılamak için yoğun mesai harcıyor.

Solunum cihazları alanında 1997 yılından bu yana üretim yapan Foras Medikal, uzun yıllardır sağlık sektöründe yurt içinden ve dışından gelen taleplere yanıt veriyor. Kovid-19 salgınıyla birlikte mevcut ürünlerine yeni cihaz ve malzemeler ekleyen Foras Medikal, artan çalışan sayısı ve çalışma temposuyla zorlu bir dönemde sağlık sektörüne destekte bulunuyor.

Foras Medikal Müdürü Zübeyir Murat, AA muhabirine, solunum cihazları, nemlendirici su hazneleri alanında üretim yaptıklarını söyledi.

Taşınabilir solunum cihazları ürettiklerini ve temel alanları solunum cihazları olduğu için salgın sonrası devletin verdiği görevler için sorumluluk üstlendiklerini belirten Murat, "OSTİM'in altyapısı ve OSTİM Medikal Sanayi Kümelenmesinin verdiği destekle 2 ay gibi kısa sürede taşınabilir solunum cihazına ek olarak yoğun bakım solunum cihazını çıkardık. Yoğun bakım alanında kullanılabilen bu cihazımız tüm ihtiyaçları karşılayacak ve testleri yapılmış şekilde kullanıma hazır." dedi.

"Stoklarımız eridi"

Türkiye'de salgının normal düzeyde seyretmesi dolayısıyla yurt içindeki talebin oldukça düşük olduğu bilgisini veren Murat, "Türk cumhuriyetleri ile Arap ve Afrika ülkelerinden çok yoğun talepler var. Uzun süreli çalışmalarla, fazla mesailere kalarak yoğun talebi karşılamaya çalışıyoruz. Afrika'ya bazı siparişleri yetiştirdik. Türk cumhuriyetlerinden gelen siparişlerin üretimine hızlı şekilde devam etmekteyiz." diye konuştu.

Virüs Türkiye'de ilk ortaya çıktığında panik ortamı oluştuğunu ve buna hazırlık için malzeme stokuna gittiklerini anlatan Murat, burada ihtiyacın beklentilerin gerisinde kalması dolayısıyla diğer ülkelerden gelen talepleri karşılamaya hazırlıklı yakalandıklarını dile getirdi. Murat, "Elimizdeki stokla yaklaşık 2 ay normal üretime devam ettik. Şu anda Türkiye'nin etrafındaki ülkelerdeki panik durumu elimizdeki stokları eritti. Birçok cihazımızda stok bulunmuyor. Hızlı bir tedarik yöntemiyle, mümkün olduğunca Türkiye'den tedarikle üretimi devam ettirmeye çalışıyoruz." ifadelerini kullandı.

İhracat yüzde 10'dan yüzde 95'e fırladı

Türk sanayicisinin her türlü şarta uyabildiğini, üretimde çok farklı yeteneklere sahip olduğunu vurgulayan Zübeyir Murat, şu değerlendirmede bulundu:

"Mesai kavramımız olmadan uzun süreli çalışabiliyoruz. Arkadaşlarımızın özverili çalışmasıyla 1 yılda ürettiğimiz ürünü 1-2 ayda üretme kapasitesine sahibiz. Talep oldukça, malzeme tedariki sağladıkça üretimde sıkıntı olmuyor. Taleplere cevap verebilmek için personel sayısını artırdık. Herhangi bir gecikme olmaksızın talepleri karşılayabiliyoruz. Ürettiğimiz cihazların yüzde 80-90'ını Türkiye'de satıyorduk, yüzde 10-15 gibi ihracatımız vardı. Bu durum değişiyor, neredeyse ihracat yüzde 40-50'lere yaklaştı. Türkiye'de talebin az olmasına rağmen yurt dışından çok yoğun talep var. Taşınabilir solunum cihazlarında yılda 200-250 adetlik talep oluşuyordu, şimdi bu talebi 10-15 günde karşılıyoruz. Böylesine anormal bir durum var. Senelik talepler maksimum 1 ayda yurt dışından geliyor. Talebin şu anda en yoğunlaştığı ülkeler Pakistan, Kırgızistan, Türkmenistan. Kazakistan ile görüşmelerimiz var. Libya, Mısır bu ülkeler arasında. Genellikle bu ülkelerden çok yoğun bir talep var. Neredeyse ne üretsek alacak konumdalar."

Murat, tüm gelişmeler sonunda son 1 ayda ürettikleri ürünlerin yüzde 90-95'inin yurt dışına gittiğini bildirdi.

"Yeni cihazlar üreteceğiz"

Medikal cihaz üretiminde yenileştirme ve iyileştirmenin hiç bitmeyen bir süreç olduğuna dikkati çeken Murat, şu ifadeleri kullandı:

"Solunum cihazlarında iyileştirmeyi Ar-Ge personelimizle devam ettiriyoruz. Bu cihazın farklı modellerini ve alternatiflerini üretmeyi sürdüreceğiz. Yeni cihazlar da kısa sürede çıkacak. Çünkü çok iyi bir altyapımız, solunum alanında 23 yıllık tecrübemiz var. Bu tecrübeyi çok iyi kullanabileceğimizi düşünüyorum. Bu konuda devlete ve millete her türlü hizmeti vermeye hazırız ve gönüllüyüz. Bu tecrübemizi kullanacağız, yeni cihazlar üreteceğiz."

"SİHA üreten Türkiye'nin üretemeyeceği hiçbir şey yok"

Zübeyir Murat, son dönemde üretime devletin çok büyük destekleri olduğunu ve bu yolla altyapılarını güçlendirdiklerini söyledi. OSTİM gibi bir alanda üretilemeyecek şeyin yok denecek kadar az olduğunu dile getiren Murat, şunları kaydetti:

"Türkiye'de şu anda teknolojik ürünler üretmek çok mümkün, yeter ki bir motivasyon olsun. İnsanımız her şeyi üretebilir. Bugün silahlı insansız hava aracını (SİHA) üreten Türkiye'nin üretemeyeceği hiçbir şey yok. Bu bizim için moral kaynağıdır. Ne zaman bir zorlukla, bıkkınlıkla karşılaşsak yapılanlara baktığımızda motivasyonumuz, üretim gücümüz artıyor. Üretim yapmak zor, üretim yapabilmek için iyi motive olmanız, moralinizin yüksek olması, önünüzü görebilmeniz lazım. Türkiye'nin önünün açık olduğu, çok iyi ve kaliteli ürünler üretileceği konusunda hiçbir tereddüdümüz yok. İnsanımız üreticisine, ürünlerimize güvensin."

Kaynak: AA