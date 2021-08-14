Solhan'da vatandaşlara aşure ikram edildi
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Solhan'da vatandaşlara aşure ikram edildi

Solhan'da vatandaşlara aşure ikram edildi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Bingöl'ün Solhan ilçesinde Sosyal Hizmet Merkezi tarafından vatandaşlara aşure ikram edildi.

Bingöl'ün Solhan ilçesinde Sosyal Hizmet Merkezi tarafından vatandaşlara aşure ikram edildi.

Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğüne bağlı Solhan Sosyal Hizmet Merkezi Müdürlüğü, Aşure Günü etkinlikleri kapsamında, hazırladıkları aşureleri vatandaşlara ikram etti.İlçe Gençlik Merkezi Müdürlüğü ile birlikte yapılan aşure ikramında, Muharrem ayının anlam ve önemine de değinildi.

Konuyla ilgili açıklamada bulunan Sosyal Hizmet Merkezi Müdürü Seyfettin Özdemir, "'Her kim aşure gününde ailesine ve ev halkına ikramda bulunursa Cenab-ı Hak da senenin tamamında onun rızkına bereket ve genişlik ihsan eder' hadisine binaen her yıl Muharrem ayında bu tür etkinlikler yapıyoruz ve yapmaya devam edeceğiz. Muharrem ayının anlam ve önemini insanlarımızla paylaşarak aşure ikram ediyoruz. Muharrem ayı münasebeti ile Kaymakamımız Mustafa Hamit kıyıcı ve ilçe Belediye Başkanımız Abdulhakim Yıldız'ın katkılarıyla İlçe müftümüz, İlçe Gençlik Merkezi Müdürümüz ile birlikte ilçemiz Ulu Cami'de cuma namazı çıkışı aşure ikram ettik. Bu günün bereketinin tüm halkımızın evlerini doldurmasını dilerim Bu programın gerçekleşmesinde çok değerli katkılarda bulunan kaymakamımıza ve belediye başkanımıza şükranlarımı sunarım" dedi. - BİNGÖL

Solhan'da vatandaşlara aşure ikram edildi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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