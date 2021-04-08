Sol kanadından silahla vurulan leylek, tedaviye alındı

SİVAS'ın Suşehri ilçesinde yaralı halde bulunan leylek, jandarma ekiplerince İlçe Tarım Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.

SİVAS'ın Suşehri ilçesinde yaralı halde bulunan leylek, jandarma ekiplerince İlçe Tarım Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi. Sol kanadından silahla yaralandığı belirlenen leylek tedaviye alındı.

Sivas İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, Esenyaka köyü yakınlarında faaliyet dönüşü yolda yaralı bir leylek buldu. Ekiplerin kontrol ettiği leyleğin sol kanadında silah yarası tespit edildi. Leyleği Suşehri ilçe merkezine getiren jandarma ekipleri, İlçe Tarım Müdürlüğü'ne teslim etti. Aç olan leylek burada ekipler tarafından beslenerek, tedaviye alındı. İlçe Tarım Müdürlüğü ekipleri duyarlılığından dolayı jandarmaya teşekkür etti.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Hüsnü Ümit AVCI