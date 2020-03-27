Söke'de trafik kazası: 1 yaralı
Aydın'ın söke ilçesinde tırla traktörün çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı.
27.03.2020 09:26 | Son Güncelleme: 27.03.2020 09:26
Aydın'ın söke ilçesinde tırla traktörün çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı.
Söke'den Milas istikametine giden Muammer Doğan (37) yönetimindeki 54 KS 911 plakalı tır, aynı yönde seyreden Ali Gürcan'ın (30) kullandığı 09 SS 911 plakalı ot biçme makinası taşıyan traktöre arkadan çarptı.
Çarpmanın etkisiyle devrilen traktör şoförü Ali Gürcan yaralandı.
Ambulansla Söke Fehime Faik Kocagöz Devlet Hastanesine kaldırılan yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Kaynak: AA