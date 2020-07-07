Sokakta yürüyen gruba silahlı saldırı: 1 ölü, 2 yaralı İZMİR'in Konak ilçesinde, sokakta yürüyen gruba kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce düzenlenen silahlı saldırıda 1 kişi öldü, 2 kişi de yaralandı.

İZMİR'in Konak ilçesinde, sokakta yürüyen gruba kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce düzenlenen silahlı saldırıda 1 kişi öldü, 2 kişi de yaralandı.

Olay, saat 04.00 sıralarında Duatepe Mahallesi 626 Sokak'ta meydana geldi. Sokakta yürüyen bir grup, kimliği henüz belirlenemeyen kişi ya da kişilerin silahlı saldırısına uğradı. Mermilerin isabet ettiği Ali Ertan (25), Emre Vural ve Mehmet Emin Sayhan yaralandı. Yaralılar, arkadaşları tarafından Sağlık Bilimleri Üniversitesi Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü. Burada tedaviye alınan yaralılardan durumu ağır olan Ali Ertan, doktorların tüm müdahalesine karşın kurtarılamadı. Olayı haber alıp, hastaneye gelen Ertan'ın yakınları, acı haberle gözyaşlarına boğuldu, sinir krizleri geçirdi. Diğer iki yaralının sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.

Ali Ertan'ın cansız bedeni, savcının incelemesinin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Cinayet Büro Amirliği ekipleri, olayın ardından kaçan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

Kaynak: DHA