Sokak ortasında bıçaklı kavga: 1 yaralı
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Sokak ortasında bıçaklı kavga: 1 yaralı

28.09.2020 02:56 | Son Güncelleme: 28.09.2020 03:00
Sokak ortasında bıçaklı kavga: 1 yaralı

Sokak ortasında bıçaklı kavga: 1 yaralı ADANA'da Suriye uyruklu Bilal H. (20), kavga ettiği kimliği belirsiz kişi tarafından bıçaklanarak yaralandı.

Sokak ortasında bıçaklı kavga: 1 yaralı
ADANA'da Suriye uyruklu Bilal H. (20), kavga ettiği kimliği belirsiz kişi tarafından bıçaklanarak yaralandı. Olay, gece yarısı merkez Seyhan ilçesi Uçak Mahallesi'nde meydana geldi. Devriye görevinde bulunan polisler, sokak ortasında yaralı bir kişinin olduğunu fark edince durumu telsiz anonsuyla bildirdi. Suriye uyruklu Bilal H. olduğu belirlenen yaralı, olay yerine çağrılan ambulans ile Seyhan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan ve hayati tehlikesinin bulunmadığı belirtilen Bilal H., sokakta kavga ettiği tanımadığı kişinin kendisini bıçakladığını söylediği öğrenildi. Öte yandan Bilal H.'nin sedye ile hastaneye taşınırken telefonla konuşması dikkat çekti. Polis, olayla ilgili soruşturmaya devam ediyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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