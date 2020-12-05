Kısıtlama sonrası Kadıköy ve Üsküdar Meydanı sessizliğe büründü
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Kısıtlama sonrası Kadıköy ve Üsküdar Meydanı sessizliğe büründü

05.12.2020 10:07 | Son Güncelleme: 05.12.2020 10:19

Kısıtlama sonrası Kadıköy ve Üsküdar Meydanı sessizliğe büründü Koronavirüs ile mücadele kapsamında, 81 ilde 56 saat sürecek olan sokağa çıkma kısıtlaması dün gece 21.00 itibariyle başladı.

Kısıtlama sonrası Kadıköy ve Üsküdar Meydanı sessizliğe büründü

İSTANBUL - Koronavirüs ile mücadele kapsamında, 81 ilde 56 saat sürecek olan sokağa çıkma kısıtlaması dün gece 21.00 itibariyle başladı. Kısıtlamaların ardından caddeler, sokaklar ve meydanlar boş kaldı. Boş kalan meydanlar havadan görüntülendi.

İstanbul, Anadolu yakasında sokağa çıkma kısıtlaması sonrası binlerce aracın ve yayanın uğrak noktası olan Kadıköy ve Üsküdar Kent Meydanı sessizliğe büründü. Sabah saatlerinde ise kentin birçok noktasında polis ekipleri tedbir ve denetimlerini devam ettirdi. Sessizliğe bürünen Kadıköy ve Üsküdar Meydanı havadan görüntülendi.

Kısıtlama sonrası Kadıköy ve Üsküdar Meydanı sessizliğe büründü
Kısıtlama sonrası Kadıköy ve Üsküdar Meydanı sessizliğe büründü
Kısıtlama sonrası Kadıköy ve Üsküdar Meydanı sessizliğe büründü
Kısıtlama sonrası Kadıköy ve Üsküdar Meydanı sessizliğe büründü
Kısıtlama sonrası Kadıköy ve Üsküdar Meydanı sessizliğe büründü
Kısıtlama sonrası Kadıköy ve Üsküdar Meydanı sessizliğe büründü
Kısıtlama sonrası Kadıköy ve Üsküdar Meydanı sessizliğe büründü
Kısıtlama sonrası Kadıköy ve Üsküdar Meydanı sessizliğe büründü

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / AYKUT ZOR

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