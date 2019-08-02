Sokak kedileri güzellik yarışmasında sahneye çıktı

Sokak kedileri güzellik yarışmasında sahneye çıktı

Amerika Birleşik Devletleri'nin New York kentinde sokak kedilerini sahiplenme amacıyla "New York Kedi Güzellik Festivali" düzenlendi.

2.08.2019 15:27

Amerika Birleşik Devletleri'nin New York kentinde sokak kedilerini sahiplenme amacıyla "New York Kedi Güzellik Festivali" düzenlendi. Yarışmaya katılan bütün kediler geçmişte sokakta veya barınaklarda yayaşıyordu

Kaynak: Euronews.com

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