Sokak kedileri güzellik yarışmasında sahneye çıktı
Amerika Birleşik Devletleri'nin New York kentinde sokak kedilerini sahiplenme amacıyla "New York Kedi Güzellik Festivali" düzenlendi.
Amerika Birleşik Devletleri'nin New York kentinde sokak kedilerini sahiplenme amacıyla "New York Kedi Güzellik Festivali" düzenlendi. Yarışmaya katılan bütün kediler geçmişte sokakta veya barınaklarda yayaşıyordu
Kaynak: Euronews.com
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