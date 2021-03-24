Sokak hayvanları için güneş enerjisiyle çalışan mamamatikler kuruldu
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Sokak hayvanları için güneş enerjisiyle çalışan mamamatikler kuruldu

24.03.2021 16:37 | Son Güncelleme: 24.03.2021 16:56
Sokak hayvanları için güneş enerjisiyle çalışan mamamatikler kuruldu

Kemer Belediyesi, sokak hayvanlarının beslenmesini kolaylaştırmak amacıyla ilçede belirlenen yerlere güneş enerjisiyle çalışan mama kumbaraları monte etti.

Kemer Belediyesi, sokak hayvanlarının beslenmesini kolaylaştırmak amacıyla ilçede belirlenen yerlere güneş enerjisiyle çalışan mama kumbaraları monte etti.

Kemer'de tamamen güneş enerjisi ile çalışan mamamatikler kuruldu. Sokak hayvanlarına sahip çıkmak ve beslenmelerini daha pratik hale getirebilmek amacıyla tamamen güneş enerjisiyle çalışan mama kumbaralarını tüm vatandaşlar ve ilçeye gelen misafirler rahatlıkla kullanabilecek. Yabancı dillerde sesli olarak teşekkür de edebilen mama kumbaralarının, 1 lira ile çalıştığı belirtildi.

"Güneş enerjisiyle çalışan mama kumbaraları koyduk"

Kemer Belediye Başkanı Necati Topaloğlu, "Belediye olarak sokak hayvanlarına sahip çıkmaya devam ediyoruz. İlçemizde belirlenen noktalara tamamen güneş enerjisiyle çalışan mama kumbaraları koyduk. Vatandaşlarımız rahatlıkla kumbaraları kullanarak sokak hayvanlarına destek olabilirler. Bu mama kumbaralarının sayısını artırmayı planlıyoruz" diye konuştu.

"1 lira atınca İngilizce ve Türkçe teşekkür ediyor"

Hayvanseverlerin sokak hayvanlarının beslenmesine yardımcı olabilmeleri amacıyla yapılan bir sistem olduğuna değinen Uzun, "Sistem tamamen güneş enerjisiyle çalışıyor. 1 lira atıldığında hazneye 100 gram mama düşüyor. Vatandaşın biraz daha destek olmasını istedik. Mamamatik 1 lira atınca İngilizce ve Türkçe teşekkür ediyor. Buradaki amaç çevredeki insanların dikkat çekmek ve farkındalık oluşturmak. Şu anda Kemer'de üç noktaya koyduk ama ileride sayısını arttıracağız" dedi. - ANTALYA

Sokak hayvanları için güneş enerjisiyle çalışan mamamatikler kuruldu
Sokak hayvanları için güneş enerjisiyle çalışan mamamatikler kuruldu
Sokak hayvanları için güneş enerjisiyle çalışan mamamatikler kuruldu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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