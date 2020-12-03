Sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal edip muhabirin burnunu kıran boksör tutuklandı

Bursa'da, 2 arkadaşıyla birlikte sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal edip, yumruk attığı DHA muhabiri Mehmet İnan'ın burnunu kıran boksör Süleyman Satılmış için karar verildi.

Satılmış, sevk edildiği adliyede, çıkarıldığı mahkemece 'kasten adam yaralamak' ve 'görevli memura mukavemet' suçlarından tutuklandı.

BOKSÖR LİSANSI İPTAL EDİLDİ

Bursa Valiliği Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada ise Süleyman Satılmış'ın kulübü ile ilişiğinin kesildiği bildirildi. Yazılı açıklamada, "Türkiye Boks Federasyonu Sporcu Lisans, Vize ve Transfer Talimatı'nın 4. Bölümü'nün 10. Maddesi'nin ikinci fıkrasına göre, yukarıda açık kimliği yazılı sporcunun kulübü, iki sezon üst üste spor dalı faaliyetlerine katılmamış veya kulüp lisansını vize ettirmemiş olduğu tespit edilmiştir. Kulübün başvuru talebine istinaden ilişiksiz belgesi verilmiştir" denildi.

ADLİYEYE SEVK EDİLEN ZANLI: ÖZÜR DİLERİM, PİŞMANIM

Kendilerini görüntüleyen iki DHA muhabirinden Mehmet İnan'a yumruk atıp burnunu kıran boksör Süleyman Satılmış, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Mehmet İnan ile birlikte saldırıya maruz kalan DHA muhabiri İsmail Hakkı Seymen'in, adliyeye sevk sırasında "Bize neden saldırdın?" sorusuna Satılmış, "Özür dilerim, pişmanım" diye cevap verdi.

BURNU KIRILAN DHA MUHABİRİ: BİZLER GAZETECİYİZ

Bursa'da, 2 arkadaşıyla birlikte kısıtlamayı ihlal eden Süleyman Satılmış'ın yumruklu saldırısına uğrayan DHA muhabiri Mehmet İnan, "Burnum kırılmış ama ben farkında değildim. O sırada baygınlık geçirdim. Bizler gazeteciyiz. Halkın haber alma özgürlüğünü temsil eden kişileriz. Çok üzücü bir olay" dedi.

Genel sağlık durumunun iyi olduğunu belirten İnan, "İhbar geldiğinde, muhabir arkadaşım İsmail Hakkı Seymen ile birlikte olay yerine gittik. Gençlerin yaptığı hareketler ve davranışlarından dolayı haberi çekmeye karar verdik. İsmail kamerayla kayıt almaya başlayınca karşımızdaki grup hareketlenmeye başladı. İsmail'in üzerine yürüdüler. Ben de o sırada İsmail'e saldırmalarını engellemek için tutmaya çalıştım. Bu sırada arkadan beni biri ittirdi. O sırada benim tuttuğum kişi bana yumruk atmış" diye konuştu.

"SALDIRIYI KINIYORUM"

Aldığı yumruk darbesinden sonra baygınlık geçirdiğini belirten İnan, "Yumruk attıktan sonra direkt yere düşmüşüm. Gerisini çok hatırlamıyorum. Burnum kanıyordu. O sırada baygınlık geçirdim. Hastaneye gittiğimde burnumun kırıldığını ve şekil bozukluğu olduğunu öğrendim. Hastane çalışanları müdahale ettiler. Şu an evdeyim, dinleniyorum. Olmaması gereken bir olay. Bizler halka haber sunuyoruz. İnsanlar haber izlemek için televizyon karşısına geçiyor. Saldırıyı kınıyorum. Olmaması gereken bir olay" dedi.