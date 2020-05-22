Sokağa çıkamayan vatandaşlar balkonlarda spor yaptı Bilecik'te korona virüs tedbirleri kapsamında evlerinde kalan vatandaşlar, balkonlarında antrenörler eşliğinde sportif aktivite gerçekleştirdi.

Bilecik'te korona virüs tedbirleri kapsamında evlerinde kalan vatandaşlar, balkonlarında antrenörler eşliğinde sportif aktivite gerçekleştirdi. Renkli görüntülere sahne alan etkinlik sonunda hep bir ağızdan 10. Yıl Marşı okundu.

Bilecik'te Gençlik Haftası etkinlikleri kapsamında yüzlerce kişi aynı anda balkonlarında sportif aktivite gerçekleştirdi. Etkinlikler kapsamında vatandaşların antrenör eşliğinde evlerinden çıkmadan balkonlarında spor yapması büyük beğeni topladı. Bilecik merkez Hürriyet Mahallesi Değerken Sitesinde kurulan ses sistemi ile site sakinleri Bilecik Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü bünyesinde görebli pilates eğitmeni Derya Kutlu Çakır ve antrenör Fatih Savak eşliğinde egzersiz yaptı. Kimileri hareketlere eşlik ederken, kimileri de müzik eşliğinde Türk bayraklarını sallamayı tercih etti.

"Bizi iyi ağırladılar"

Pilates eğitmeni Derya Kutlu Çakır, "Bize balkonlarında eşlik ettikleri için davetimize katıldığı için site sakinlerine çok teşekkür ediyorum. Bizi iyi ağırladılar, kimi bizlere eşlik ederken, kimileri bayrakları ile bize destek oldu. 2 gün sonra da Beşyüzevler Sitesinde herkesi bekliyoruz" dedi.

"Kimi bayrakları ile kimi sporla bize eşlik etti"

Antrenör Fatih Savak da Gençlik Haftası programı kapsamında kentteki sitelerde böyle bir etkinlik düzenlendiğini anlatarak, "Sağ olsunlar güzel ağırladılar bizi. Kimi bayrakları ile kimi sporla bize eşlik ederek güzel bir program çıkardık. Hepsine buradan teşekkür ediyoruz" diye konuştu. - BİLECİK

Kaynak: İHA