Soğuk süt zinciri projesi için çalışmalar sürüyor
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Soğuk süt zinciri projesi için çalışmalar sürüyor

01.12.2020 11:26 | Son Güncelleme: 01.12.2020 11:31
Soğuk süt zinciri projesi için çalışmalar sürüyor

Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Çomaklı'yı ziyaret ederek "Soğuk Süt Zinciri" projesi hakkında görüş alışverişinde bulundu.

Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Çomaklı'yı ziyaret ederek "Soğuk Süt Zinciri" projesi hakkında görüş alışverişinde bulundu.

Rektörlük makamında gerçekleşen görüşmeden duyduğu memnuniyeti dile getiren Rektör Çomaklı, kurumlararası iletişimin güçlenmesi için bu ve benzeri görüşmelerin oldukça önemli olduğunu, üniversite olarak en büyük paydaşları arasında yer alan Erzurum Büyükşehir Belediyesi ile geçmiş dönemde olduğu gibi gelecek süreçte de önemli projeleri hayata geçireceklerini belirtti. Bunlardan birisi olan "Soğuk Süt Zinciri" projesinin bölge hayvancılığı açısından büyük önem arz ettiğini belirten Rektör Çomaklı, Gıda ve Hayvancılık Uygulama ve Araştırma Merkezi aracılığıyla yapılan çalışmaların üniversite-toplum iş birliğine katkı sağladığını, çiftçilerin ihtiyaçlarına cevap verdiğini ve bilimsel çalışmalar ile verimin arttığını vurguladı.

Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen ise projenin Erzurum ve çevresi için önemli bir kazanım olacağına dikkat çekerek tarım ve hayvancılığın şehrin en büyük geçim kaynakları arasında yer aldığını, bilimsel çalışmaları da vatandaşların hizmetine sunarak maksimum verim elde etmeyi amaçladıklarını söyledi. Atatürk Üniversitesinin, 63 yıllık köklü geçmişiyle Erzurum'un gelişmesi ve ilerlemesi için yenilikler ürettiğini belirten Sekmen, iki kurum olarak şehrin katma değerine katkı sağlayacak projeler üretmeye devam edeceklerinin de altını çizdi.

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Ziyaret, projenin uygulanacağı pilot ilçeler olan Aşkale, Çat ve Pasinler'deki yetkililerin katılımıyla gerçekleşen örnek süt tankerinin incelenmesiyle son buldu. - ERZURUM

Soğuk süt zinciri projesi için çalışmalar sürüyor
Soğuk süt zinciri projesi için çalışmalar sürüyor
Soğuk süt zinciri projesi için çalışmalar sürüyor
Soğuk süt zinciri projesi için çalışmalar sürüyor
Soğuk süt zinciri projesi için çalışmalar sürüyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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