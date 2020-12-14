Soğuk kış günlerinde iç ısıtan hizmet
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Soğuk kış günlerinde iç ısıtan hizmet

14.12.2020 16:38 | Son Güncelleme: 14.12.2020 16:42
Soğuk kış günlerinde iç ısıtan hizmet

Edirne'nin Enez İlçe Kaymakamlığı tarafından başlatılan yaşlı ve bakıma muhtaç vatandaşlara yönelik 'Enez Vefa' projesi kapsamında, yaşlı vatandaşların yakacak odunları kesiliyor, detaylı temizlik çalışması yapılıyor ve ihtiyaçları gideriliyor.

Edirne'nin Enez İlçe Kaymakamlığı tarafından başlatılan yaşlı ve bakıma muhtaç vatandaşlara yönelik 'Enez Vefa' projesi kapsamında, yaşlı vatandaşların yakacak odunları kesiliyor, detaylı temizlik çalışması yapılıyor ve ihtiyaçları gideriliyor.

Enez Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı personeli tarafından, evlerine soba kurulan yaşlı ve bakıma muhtaç vatandaşlara kolaylık sağlamak amacıyla ardından yakacak odunları kesilip hazır hale getiriliyor. Daha sonra evde detaylı temizlik yapan personel halıları dahi yıkıyor. Kaymakamlığın soğuk kış günlerinde iç ısıtan bu hizmeti, vatandaşların daha mutlu ve huzurlu bir yaşam sürmelerine katkı sağlıyor.

Enez Kaymakamlığı'nın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, 'Enez Vefa' projesi kapsamında 7 gün 24 saat hizmet verdikleri belirtildi. Desteğe ihtiyacı olan vatandaşların Enez Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfına bilgi verilmesi çağrısında bulunulan açıklamada, vatandaşlara da duyarlılık ricası yapıldı. - EDİRNE

Soğuk kış günlerinde iç ısıtan hizmet
Soğuk kış günlerinde iç ısıtan hizmet
Soğuk kış günlerinde iç ısıtan hizmet
Soğuk kış günlerinde iç ısıtan hizmet

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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