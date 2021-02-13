Sofya'da ırkçı milliyetçilerin meşaleli yürüyüşü yasaklandı
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Sofya'da ırkçı milliyetçilerin meşaleli yürüyüşü yasaklandı

13.02.2021 23:29 | Son Güncelleme: 13.02.2021 23:32
Sofya'da ırkçı milliyetçilerin meşaleli yürüyüşü yasaklandı

Bulgaristan'ın başkenti Sofya'da ırkçı ve aşırı milliyetçilerin bu yıl 14'üncüsünü düzenlemeye çalıştığı "Lukovmarş" meşaleli yürüyüş ve gösterisi yasaklandı.

Bulgaristan'ın başkenti Sofya'da ırkçı ve aşırı milliyetçilerin bu yıl 14'üncüsünü düzenlemeye çalıştığı "Lukovmarş" meşaleli yürüyüş ve gösterisi yasaklandı.

Çoğunluğu Bulgaristan Ulusal Birliğine (BNS) mensup söz konusu ırkçı ve aşırı milliyetçiler Sofya'nın Ulusal Kültür Sarayı (NDK) önündeki meydanda toplanması üzerine, Sofya Belediyesi etkinliğin yasaklandığını duyurdu.

Geniş güvenlik önlemleri alan polis, grubun meydanda toplanmasını engelledi.

Bunun üzerine göstericiler, General Lukov'un öldürüldüğü Sofya'daki evin önünde toplanarak askeri marşlar eşliğinde çelenk ve çiçek bıraktı.

Bulgaristan Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada "Çağdaş toplumumuzda kin, nefret, ayrımcılık ve antisemitizm gibi geçmişin çürük kuramlarını yücelten eylemlere yer yoktur." ifadeleri kullanıldı.

Ülkede antisemitizmle mücadele kapsamında, hoşgörüyü reddeden ve nefret içerikli söylemleri içeren tüm girişimlerin engelleneceği bildirilen açıklamada, "Bu tür girişimlerin kökü kurutulana, onlardan iz kalmayıncaya kadar mücadelemiz sürecek." denildi.

General Lukov kimdir?

Bulgaristan'da neofaşizmin en büyük ilham kaynağı olarak gösterilen General Hristo Lukov, 1935-1938 yıllarında Savaş (Savunma) Bakanlığı yapmıştı. Lukov, daha sonra ülkedeki aşırı sağcı gençleri seferber edip Bulgaristan Ulusal Lejyonlar Örgütünü kurarak ülkede faşist ideolojinin yayılmasında rol oynamıştı.

Lukov, Bulgaristan Komünist Partisi'nin görevlendirdiği 2 kişi tarafından 13 Şubat 1943'te evinde kızının gözü önünde kurşunlanarak öldürülmüştü.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ihvan Radoykov

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