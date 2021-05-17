Sofi Nurettin kod adlı teröristin fotoğrafları ortaya çıktı
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Sofi Nurettin kod adlı teröristin fotoğrafları ortaya çıktı

Sofi Nurettin kod adlı teröristin fotoğrafları ortaya çıktı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bölücü terör örgütü PKK'nın Suriye Genel Sorumlusu Sofi Nurettin kod adlı Nurettin Halef Al-Muhammed'in Irak'ın kuzeyinde gerçekleştirilen operasyonda etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bölücü terör örgütü PKK'nın Suriye Genel Sorumlusu Sofi Nurettin kod adlı Nurettin Halef Al-Muhammed'in Irak'ın kuzeyinde gerçekleştirilen operasyonda etkisiz hale getirildiğini açıkladı. Açıklamanın ardından etkisiz hale getirilen "Sofi Nurettin" kod adlı teröristin arşiv fotoğrafları ortaya çıktı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kabine Toplantısı'nın ardından yaptığı açıklamada Gara'da 13 kişinin şehit edilmesi olayıyla ilgili talimat veren PKK'nın sözde Suriye Genel Sorumlusu "Sofi Nurettin" kod adlı terörist Nurettin Halef Al-Muhammed'in Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) ve Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) gerçekleştirdiği operasyonla etkisiz hale getirildiğini açıkladı. 2007 yılında örgütün sözde askeri kanadı HPG'nin Kandil'deki en tepe yöneticilerinden 'Bahoz Erdal' kod adlı Fehman Hüseyin'in yerine getirilen 'Sofi Nurettin' kod adlı Suriyeli terörist, Türkiye'de pek çok kanlı eylemin talimatını veren isim olarak biliniyor. Son yıllarda bölücü terör örgütü PKK'nın Suriye uzantısı olan YPG'de 'Suriye Genel Sorumlusu' olarak eylemlerin talimatını veren azılı terörist, Resul Ayn yakınlarındaki El-Malikiyah kampında gizlendiği dönemde MİT mensupları tarafından takip edildiği ortaya çıkınca yerini değiştirmek zorunda kalmıştı. Suriye'deki faaliyetlerinin deşifre olmasının ardından yeniden örgütün Irak kamplarına geri dönen Sofi Nurettin kod adlı teröristin Kandil'den eylem talimatlarını verdiği belirlendi. TSK ve MİT'in PKK/PYD'ye yönelik gerçekleştirdiği operasyonlarla iyice köşeye sıkışan örgüt elebaşlarından Suriyeli Sofi Nurettin kod adlı Nurettin Halef Al-Muhammed'in öldürüldüğü aktarıldı. Erdoğan'ın yaptığı açıklamaların ardından etkisiz hale getirilen Sofi Nurettin isimli teröristin arşiv fotoğrafları ortaya çıktı. - İSTANBUL

Sofi Nurettin kod adlı teröristin fotoğrafları ortaya çıktı
Sofi Nurettin kod adlı teröristin fotoğrafları ortaya çıktı
Sofi Nurettin kod adlı teröristin fotoğrafları ortaya çıktı
Sofi Nurettin kod adlı teröristin fotoğrafları ortaya çıktı
Sofi Nurettin kod adlı teröristin fotoğrafları ortaya çıktı
Sofi Nurettin kod adlı teröristin fotoğrafları ortaya çıktı
Sofi Nurettin kod adlı teröristin fotoğrafları ortaya çıktı
Sofi Nurettin kod adlı teröristin fotoğrafları ortaya çıktı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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Sofi Nurettin kod adlı teröristin fotoğrafları ortaya çıktı - Haberler
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