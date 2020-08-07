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Sodexo normalleşme planını "5 adımda işe dönüş" olarak açıkladı

Sodexo, kurumların yeni normale uyum sağlamasına destek olmak için "Rise with Sodexo" küresel programını hayata geçirdi.

Sodexo normalleşme planını
07.08.2020 12:35 | Son Güncelleme: 07.08.2020 12:38

Sodexo, kurumların yeni normale uyum sağlamasına destek olmak için "Rise with Sodexo" küresel programını hayata geçirdi.

Sodexo'dan yapılan açıklamaya göre, Türkiye'de 28 yıldır yemekten teknik bakıma, tesis yönetiminden temizliğe, bahçe bakımı ve ilaçlamadan enerji yönetimine kadar 50'ye yakın alanda hizmet veren Sodexo Entegre Hizmet Yönetimi, dünya çapında Kovid-19 salgınının bir sonucu olarak iş ortaklarının sağlık, operasyonel süreçler ve yeni normalde güven sorunlarıyla başa çıkabilmeleri için "Rise with Sodexo" programını başlattı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Sodexo Türkiye Üst Yöneticisi (CEO) Ahmet Zeytinoğlu, Sodexo'nun yeni normalle birlikte gündeme gelen tüm ihtiyaçların çözüm noktası olmayı amaçladığını belirterek, "Çalışanlar iş yerlerinde kendilerini güvende hissetmeyi ve uzaktan çalışırken bile kendileriyle ilgilenilmesini bekliyor. Şirketler ise yüksek sağlık ve güvenlik standartlarını sağlayabildikleri konusunda emin olmak istiyor. Biz de iş ortaklarımızın günlük operasyonlarında ihtiyaç duyduğu tüm değişiklikleri gerçekleştiriyoruz." ifadelerini kullandı.

Kurumların yeni normalin getirdiği koşullara adapte olmalarını sağladıklarını aktaran Zeytinoğlu, "Tüm dünyada işe dönüş süreci yaşanıyor. Bu dönemde hem çalışanlar hem de iş verenler için birçok soru işareti ve belirsizlik mevcut. Sodexo olarak uzun yıllara dayanan entegre hizmet yönetimi tecrübemizi salgının çıkış noktası olan Wuhan'da hastanelere verdiğimiz hizmet ve global olarak salgın sürecinde edindiğimiz deneyim ile birleştirdik. Tüm bu deneyimi Rise With Sodexo isimli bir program aracılığıyla iş ortaklarımıza sunuyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Zeytinoğlu, bu plan kapsamında yeni normalin gerektirdiği, sağlık, yemek düzeni, temizlik ihtiyaçları ve operasyonel süreçlerin yönetimini yüksek standartlarda sağladıklarını belirterek, "Program iş ortaklarımızın yeni normal planlamasını kolaylıkla yapmasına ve işe dönüş sürecinin mükemmelleştirilmesine imkan veriyor." ifadelerini kullandı.

Pozitif bir etki yaratmayı ve güveni yeniden inşa etmeyi amaçlayan bu yaklaşımın beş spesifik çözüm alanını bir araya getirdiğine vurgu yapan Zeytinoğlu, bu beş adımı şöyle açıkladı:

"Uzman risk değerlendirmeleri ile hazırlanın ve süreci yeniden başlatın. Dezenfeksiyondan temassız hizmetlere kadar uzanan hizmetler aracılığı ile insanları ve mekanları koruyun. Hem sahada hem de evde çalışanlara yönelik sağlıklı ve sürdürülebilir gıda hizmetleri sunan gel-al çözümleri, dijital servis hizmetleri ve yemek kartları ile en iyi performansı göstermelerini sağlayın. Çalışanların sağlık ve iletişim ihtiyaçlarını destekleyin. Maksimum verimlilik için iş yeri deneyimini ve enerji yönetimini optimize edin-çevresel sorumluluk açısından taahhütlere saygı gösterirken birinci sınıf sürdürülebilirlik ilkelerini uygulayın."

Kaynak: AA

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