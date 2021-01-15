SMO, Rus Özel Kuvvetleri ve Esed rejiminin İdlib'deki sızma girişimini püskürttü
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SMO, Rus Özel Kuvvetleri ve Esed rejiminin İdlib'deki sızma girişimini püskürttü

15.01.2021 01:59 | Son Güncelleme: 15.01.2021 02:02
SMO, Rus Özel Kuvvetleri ve Esed rejiminin İdlib'deki sızma girişimini püskürttü

Suriye Milli Ordusu (SMO), Rus Özel Kuvvetleri ile Beşşar Esed rejimi güçlerinin, Suriye'nin İdlib ilinin güneyindeki cephe hatlarına düzenlediği sızma girişimini engelledi.

Suriye Milli Ordusu (SMO), Rus Özel Kuvvetleri ile Beşşar Esed rejimi güçlerinin, Suriye'nin İdlib ilinin güneyindeki cephe hatlarına düzenlediği sızma girişimini engelledi.

AA muhabirinin SMO kaynaklarından aldığı bilgiye göre, Rus Özel Kuvvetleri ve Esed rejimi, İdlib'in güneyindeki Hama'nın Gab Ovası kırsalındaki Enkavi hattındaki SMO mevzilerine, gece geç saatlerde sızma harekatı düzenledi.

SMO'nun sızma girişimini fark ederek karşılık vermesi üzerine çıkan çatışmada çok sayıda kayıp veren rejim güçleri çekildi.

SMO kaynaklarına göre Rus Özel Kuvvetlerinden de yaralı askerler bulunuyor.

Söz konusu sızma girişimine karşılık SMO unsurları ise Hama kırsalındaki Fattira köyündeki rejim mevzilerine topçu ve roket saldırıları gerçekleştirdi.

Rus Özel Kuvvetleri, SMO'nun Enkavi cephe hattındaki mevzilerine 11 Ocak'ta da benzer saldırı girişiminde bulunmuştu.

Rus güçleri, bu tür operasyonlarda ilk aşamada silahlı insansız hava araçları (SİHA), ardından aydınlatıcı bombayla saldırıyor. Sonraki aşamada keskin nişancılara başvuran Rus kuvvetleri, ısı güdümlü silahlar da kullanıyor.

Sızma girişimleri, muhalif ve rejim karşıtı silahlı gruplara kayıp verdirmeyi hedefliyor ancak Rus güçleri de bu saldırılarda zaman zaman kayıp vererek geri çekiliyor.

İdlib'deki durum

Türkiye, Rusya ve İran arasında 4-5 Mayıs 2017'de gerçekleşen Astana toplantısında, İdlib ve komşu illerin (Lazkiye, Hama ve Halep vilayetleri) bazı bölgeleri, Humus ilinin kuzeyi, başkent Şam'daki Doğu Guta ile ülkenin güney bölgeleri (Dera ve Kuneytra vilayetleri) olmak üzere 4 "gerginliği azaltma bölgesi" oluşturuldu.

Ancak rejim ve İran destekli teröristler, Rusya'nın hava desteğiyle 4 bölgeden 3'ünü ele geçirip İdlib'e yöneldi. Türkiye, Eylül 2018'de Rusya ile ateşkesi güçlendirmek için Soçi'de ek mutabakata vardı.

Rusya ve rejim güçleri, Mayıs 2019'da tüm bölgeyi ele geçirmek için operasyonlara başladı ve İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi içinde çok sayıda büyük yerleşimi ele geçirdi.

Son olarak Türkiye ve Rusya arasında 5 Mart'ta Moskova'da yeni bir mutabakat sağlandı.

Rejim güçlerinin zaman zaman ihlal ettiği ateşkes büyük ölçüde korunuyor. 2017-2020 döneminde yaklaşık 2 milyon sivil, Rusya ve rejim güçlerinin saldırılarında Türkiye sınırına yakın bölgelere göç etmek zorunda kaldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ahmet Karaahmet

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