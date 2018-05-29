Irkçı Alman Siyasetçi, Mesut Özil'i Hedef Aldı: Erdoğan ile Fotoğraf Çektiren Alman Olamaz

Almanya'daki aşırı sağ parti AfD'nin yönetim kurulu üyesi Beatrix von Storch, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile buluşan futbolcu Mesut Özil'e tepki gösterdi. Özil'i 'başarısız bir uyumun rol modeli' diyerek tanımlayan Storchi "Erdoğan ile fotoğraf çektiren Alman olamaz" dedi.

İSLAM KARŞITI YÜRÜYÜŞTE HEDEF ALDI

Almanya'nın başkenti Berlin'de yabancı ve İslam karşıtı yürüyüş düzenledi. Aşırı sağcı Almanya için Alternatif Parti'nin (AfD) düzenlediği yürüyüş öncesi partinin yönetim kurulu üyelerinden Beatrix von Storch, gazetecilere yaptığı açıklamada, Alman Milli Takımı'nda forma giyen Mesut Özil'e tepki gösterdi.

"BAŞARISIZ BİR UYUMUN MODELİ"

Storch, "Özil'in Alman pasaportu var ama o Alman değil. Milli marşı okumayan ve Erdoğan ile fotoğraf çektiren Alman olamaz. O başarısız bir uyumun rol modeli'' dedi.

NELER YAŞANMIŞTI?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İngiltere'ye yaptığı ziyaret sırasında, bir otelde İngiltere Premier Lig'de oynayan Mesut Özil, İlkay Gündoğan ve Cenk Tosun'u kabul etmişti. Bu ziyaret, Almanya'da tepkiye sebep olmuştu.