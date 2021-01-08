Sivasspor'un sakat futbolcuları iki hafta sahalardan uzak kalacak

Süper Lig ekiplerinden Demir Grup Sivasspor, sakatlığı bulunan futbolcular Marcello Goiano, Serhiy Rybalka ve Mustapha Yatabare'nin sağlık durumu hakkında bilgilendirme yaptı.

Süper Lig ekiplerinden Demir Grup Sivasspor, sakatlığı bulunan futbolcular Marcello Goiano, Serhiy Rybalka ve Mustapha Yatabare'nin sağlık durumu hakkında bilgilendirme yaptı.

Sivasspor kulüp doktoru Burak Ayyıldız, sakatlığı bulunan futbolcular hakkında kulübün internet sitesine açıklamada bulundu.

Buna göre, sol kalçasındaki kronik dejenerasyon ve sıkışma problemine bağlı olarak yeniden ağrıları oluşan savunma oyuncusu Marcelo Goiano, en az 2 hafta sahalardan uzak kalacak.

Sağ diz dış kıkırdakta hasar tespit edilen orta saha oyuncusu Serhiy Rybalka'nın, 2 hafta daha tedavisine devam edilmesi planlanıyor.

Ligin 17. haftasında oynanan Yeni Malatyaspor maçında sakatlanan golcü oyuncu Mustapha Yatabare'nin yapılan kontrollerinde sağ kasık adalesinde seviye 2 yırtık tespit edildi. Tecrübeli forvetin 2 hafta sonra çalışmalara başlaması hedefleniyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Serhat Zafer