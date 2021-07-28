Sivasspor, Petrocub'u ağırlayacak
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Sivasspor, Petrocub'u ağırlayacak

Sivasspor, Petrocub'u ağırlayacak
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

UEFA Avrupa Konferans Ligi 2. Ön Eleme Turu rövanş maçında yarın Moldova temsilcisi Petrocub ile sahasında karşılaşacak DG Sivasspor, Avrupa kupalarında 16. müsabakasına çıkacak.

UEFA Avrupa Konferans Ligi 2. Ön Eleme Turu rövanş maçında yarın Moldova temsilcisi Petrocub ile sahasında karşılaşacak DG Sivasspor, Avrupa kupalarında 16. müsabakasına çıkacak.

UEFA Avrupa Konferans Ligi 2. Ön Eleme Turu rövanş maçında Sivasspor, yarın sahasında Petrocub'u konuk edecek. Bahçeşehir Koleji Sivas 4 Eylül Stadyumu'nda saat 20.00'da başlayacak müsabakayı Rusya Futbol Federasyonu'ndan Kirill Levnikov yönetecek. Karşılaşmaya galibiyet için çıkacak olan kırmızı-beyazlılar, rakibini yenip bir üst tura yükselmeyi istiyor.

4 EKSİK VAR

Kırmızı-beyazlılarda bu mücadele öncesi 4 eksik bulunuyor. Sakatlığı devam eden Aaron Appindangoye, Erdoğan Yeşilyurt, Samba Camara'nın yanı sıra ülkesinin milli takımında bulunan Max Gradel, Petrocub karşısında takımlarını yalnız bırakacak.

AVRUPA'DAKİ 16. MAÇ

Sivasspor, sahasında oynayacağı Petrocub mücadelesiyle birlikte Avrupa kupalarındaki 16. maçına çıkacak. Kırmızı-beyazlı ekip, geride kalan 15 müsabakada 5 galibiyet, 1 beraberlik ve 9 yenilgi aldı. Söz konusu maçlarda 16 gol atan Sivasspor, ağlarında ise 29 gole engel olamadı.

(Oğuzhan Sarzep/İHA)

Sivasspor, Petrocub'u ağırlayacak
Sivasspor, Petrocub'u ağırlayacak

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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