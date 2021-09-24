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Sivasspor ile Fatih Karagümrük 5. randevuda

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel
Sivasspor ile Fatih Karagümrük 5. randevuda

Süper Lig'in 7. haftasında karşılaşacak olan DG Sivasspor ile Fatih Karagümrük 5. kez birbirlerine rakip olacak.

Süper Lig'in 7. haftasında karşılaşacak olan DG Sivasspor ile Fatih Karagümrük 5. kez birbirlerine rakip olacak.

Süper Lig'in 7. haftasında Sivasspor, Fatih Karagümrük'ü konuk edecek. İki takım yarın oynayacakları maçla birlikte tarihlerinde 5. kez karşı karşıya gelecek. İki takım arasındaki rekabette geride kalan 4 maçtan 3'ünü Sivasspor kazanırken, 1 maç da berabere sonuçlandı. İstanbul temsilcisinin ise rakibine karşı hiç üstünlüğü bulunmuyor. Lig maçlarında Sivasspor'un 7 golüne, Fatih Karagümrük 3 golle yanıt verdi.

İki takım en son 2020-2021 sezonunun ikinci devresinde karşılaşmış ve müsabaka Sivasspor'un 1-0 üstünlüğüyle sona ermişti.

Sivasspor ile Karagümrük arasındaki maçlarda alınan sonuçlar şöyle:

2004-2005 sezonu

Fatih Karagümrük - Sivasspor: 2-3

Sivasspor - Fatih Karagümrük: 2-0

2020-2021 sezonu

(Oğuzhan Sarzep-İHA)

Fatih Karagümrük - Sivasspor: 1-1

Sivasspor - Fatih Karagümrük: 1-0

Sivasspor ile Fatih Karagümrük 5. randevuda

Sivasspor ile Fatih Karagümrük 5. randevuda

Sivasspor ile Fatih Karagümrük 5. randevuda

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Haber: Sivasspor ile Fatih Karagümrük 5. randevuda - Haberler
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