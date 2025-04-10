Sivasspor - Fenerbahçe maçının hakemi kim? Net Global Sivasspor - Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta?

Net Global Sivasspor - Fenerbahçe karşılaşması futbolseverler tarafından yakından takip ediliyor. Maçın oynanacağı tarih, başlama saati ve karşılaşmayı yönetecek hakemin kim olacağı ise sporseverlerin merak ettiği başlıca konular arasında. Türkiye Futbol Federasyonu tarafından açıklanacak hakem atamasının yanı sıra maçın yayın bilgileri ve detayları da araştırılıyor. Peki, Sivasspor - Fenerbahçe maçı hangi gün oynanacak, saat kaçta başlayacak ve mücadelede hakem kim olacak? İşte, dev karşılaşmaya dair güncel bilgiler ve tüm detaylar…

NET GLOBAL SİVASSPOR - FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında oynanacak olan Net Global Sivasspor – Fenerbahçe maçı, haftanın öne çıkan karşılaşmaları arasında yer alıyor. Hem Fenerbahçe'nin şampiyonluk yarışı hem de Sivasspor'un iç saha performansı nedeniyle bu mücadele futbolseverler tarafından büyük bir ilgiyle takip ediliyor.

Sivasspor - Fenerbahçe maçının hakemi kim

Sivasspor ile Fenerbahçe arasındaki bu kritik maç, 13 Nisan 2025 Pazar günü oynanacak. Karşılaşma, Sivas 4 Eylül Stadyumu'nda saat 19.00'da başlayacak ve mücadele canlı olarak beIN Sports 1 ekranlarından yayınlanacak.

Net Global Sivasspor - Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta

SİVASSPOR - FENERBAHÇE MAÇININ HAKEMİ KİM?

Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında Net Global Sivasspor ile Fenerbahçemiz arasında oynanacak kritik karşılaşmada düdük, Türkiye Futbol Federasyonu tarafından atanan hakem Yasin Kol'un olacak. Tecrübeli hakem, bu önemli mücadelede orta hakem olarak görev yapacak.