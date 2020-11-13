Sivasspor'da Fatih Karagümrük maçı hazırlıkları devam etti
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Sivasspor'da Fatih Karagümrük maçı hazırlıkları devam etti

13.11.2020 16:40 | Son Güncelleme: 13.11.2020 16:49

- Sivasspor'da Fatih Karagümrük maçı hazırlıkları devam etti DG Sivasspor, bugün yaptığı antrenmanla Fatih Karagümrük maçının hazırlıklarına devam etti.

- Sivasspor'da Fatih Karagümrük maçı hazırlıkları devam etti

SİVAS - DG Sivasspor, bugün yaptığı antrenmanla Fatih Karagümrük maçının hazırlıklarına devam etti.

Süper Lig'in 9. haftasında deplasmanda Fatih Karagümrük ile karşılaşacak Sivasspor, mücadelenin hazırlıklarını bugün öğlen saatlerinde yaptığı idmanla sürdürdü.

Teknik Direktör Rıza Çalımbay ve yardımcıları yönetiminde basına kapalı olarak gerçekleştirilen antrenman ısınma koşusuyla başladı. Ardından topla birlikte çalışmalar yapan kırmızı-beyazlılar, son bölümde ise orta-şut ağırlıklı çalışmalar yaptı. Ülkelerinin milli takım kampında bulunan Fayçal Fajr, Max Gradel, Samba Camara ve Casimir Ninga idmanda yer almadı.

Sivasspor, akşam yapacağı günün ikinci antrenmanıyla mücadelenin hazırlıklarına devam edecek.

Fatih Karagümrük ile Sivasspor, 21 Kasım Cumartesi günü saat 13.30'da karşılaşacak.

Sivasspor'da Fatih Karagümrük maçı hazırlıkları devam etti
Sivasspor'da Fatih Karagümrük maçı hazırlıkları devam etti
Sivasspor'da Fatih Karagümrük maçı hazırlıkları devam etti
Sivasspor'da Fatih Karagümrük maçı hazırlıkları devam etti
Sivasspor'da Fatih Karagümrük maçı hazırlıkları devam etti
Sivasspor'da Fatih Karagümrük maçı hazırlıkları devam etti

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / OĞUZHAN SARZEP

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