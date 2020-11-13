Sivasspor'da Fatih Karagümrük maçı hazırlıkları devam etti

- Sivasspor'da Fatih Karagümrük maçı hazırlıkları devam etti DG Sivasspor, bugün yaptığı antrenmanla Fatih Karagümrük maçının hazırlıklarına devam etti.