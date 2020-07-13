HABER SON DAKİKA MANŞETLER SPOR EKONOMİ FİNANS MAGAZİN DÜNYA TÜM HABERLER
SON DAKİKA MAÇ SONUÇLARI PUAN DURUMU FUTBOL BEŞİKTAŞ FENERBAHÇE GALATASARAY E-SPOR SPOR +

Sivasspor'da Emre Kılınç "gol orucunu" bozdu

Süper Lig ekiplerinden Demir Grup Sivasspor'un gole dönük orta saha oyuncusu Emre Kılınç, ligde 6 maçlık aradan sonra gol sevinci yaşadı.

Sivasspor'da Emre Kılınç
13.07.2020 10:43 | Son Güncelleme: 13.07.2020 10:46

Süper Lig ekiplerinden Demir Grup Sivasspor'un gole dönük orta saha oyuncusu Emre Kılınç, ligde 6 maçlık aradan sonra gol sevinci yaşadı.

Sivasspor'un deplasmanda dün Fenerbahçe'yi 2-1 mağlup ettiği karşılaşmanın 44. dakikasında rakip fileleri havalandırma başarısı gösteren Emre, takımına da galibiyeti getirdi.

Ligde son olarak 25. haftada kırmızı-beyazlıların evinde Galatasaray ile 2-2 berabere kaldığı karşılaşmada gol atan Emre, 6 hafta aradan sonra gol sevinci yaşadı.

Emre Kılınç bu sezon 8'i ligde, 1'i de Ziraat Türkiye Kupası'nda olmak üzere 9 kez rakip fileleri havalandırdı.

Sivasspor'un başarılı isimleri arasında dikkati çeken Emre bu sezon, Beşiktaş, Fraport TAV Antalyaspor, İttifak Holding Konyaspor, Hes Kablo Kayserispor, BtcTurk Yeni Malatyaspor ve Galatasaray maçlarında gol attı.

Sezonun ilk yarısında Sivasspor'un evinde Fenerbahçe'yi 3-1 mağlup ettiği karşılaşmada da rakip fileleri havalandıran Emre, kırmızı-beyazlıların dün deplasmanda Fenerbahçe'yi 2-1 yendiği maçta yeniden gol sevinci yaşadı.

Emre Kılınç, Sivasspor ile BtcTurk Yeni Malatyaspor arasında oynanan Ziraat Türkiye Kupası maçında da kırmızı-beyazlı formayla gol atma başarısı göstermişti.

Sivasspor'un golcü isimleri

Sivas temsilcisinde 11 oyuncu geride kalan haftalarda gol atma başarısı gösterdi.

Bu periyotta rakip fileleri 52 kez havalandıran Sivasspor'da, Malili futbolcu Mustapha Yatabare attığı gollerle takımının en golcü oyuncusu oldu.

Sivas ekibinin sezon başında İttifak Holding Konyaspor'dan transfer ettiği Yatabare, geride kalan 32 haftalık periyotta 12 golle takıma önemli katkı sağladı.

Sivasspor'da Emre Kılınç 8 golle Yatabare'yi takip eden isim oldu.

Hakan Arslan'ın 7 golle takımına katkı verdiği kırmızı-beyazlı ekipte, Mert Hakan Yandaş ve Arouna Kone 6, Fernando 5, Erdoğan Yeşilyurt 4, Uğur Çiftçi, Petar Sukuletic, Ziya Erdal ve Yasin Öztekin ise 1'er gol kaydetti.

Kaynak: AA

Manşet

Haberler

Düğünde zehirli bir hayvanın soktuğu çocuk, 1 saat içinde hayatını kaybetti 3. Sayfa
Düğünde zehirli bir hayvanın soktuğu çocuk, 1 saat içinde hayatını kaybetti
Muhalefetin itirazı üzerine sosyal medya düzenlemesinden bazı maddeler çıkarıldı! Metin yeniden Erdoğan'ın önünde Güncel
Muhalefetin itirazı üzerine sosyal medya düzenlemesinden bazı maddeler çıkarıldı! Metin yeniden Erdoğan'ın...
Demet Akalın'ı dinlemeye giden Alişan, gelen hesap karşısında şaşkına döndü Magazin
Demet Akalın'ı dinlemeye giden Alişan, gelen hesap karşısında şaşkına döndü
Alaattin Çakıcı, ünlü oyuncu ve sunucu Seren Serengil'in 30 yıllık aile dostu çıktı Magazin
Alaattin Çakıcı, ünlü oyuncu ve sunucu Seren Serengil'in 30 yıllık aile dostu çıktı
Bülent Serttaş'a hayranı sahnede 10 bin dolarlık yüzük hediye etti Magazin
Bülent Serttaş'a hayranı sahnede 10 bin dolarlık yüzük hediye etti
Elbistan'da kına gecesi ve düğün töreni kaynaklı koronavirüs vakaları arttı Güncel
Elbistan'da kına gecesi ve düğün töreni kaynaklı koronavirüs vakaları arttı
Ayasofya'ya atanacak 2 imamdan biri, kamuoyunun yakından tanıdığı Ferruh Muştuer oldu
Ayasofya'ya atanacak 2 imamdan biri, kamuoyunun yakından tanıdığı Ferruh Muştuer oldu
Son dakika: TÜPRAŞ, üretimden satışlarda 87,9 milyar lirayla Türkiye'nin en büyük sanayi kuruluşu oldu
Son dakika: TÜPRAŞ, üretimden satışlarda 87,9 milyar lirayla Türkiye'nin en büyük sanayi kuruluşu oldu
İmamoğlu'ndan Ayasofya yorumu: Hem maddi hem manevi zenginlik katacaksa sonuna kadar arkasındayım
İmamoğlu'ndan Ayasofya yorumu: Hem maddi hem manevi zenginlik katacaksa sonuna kadar arkasındayım
Aylardır Dominik'te olan Survivor yarışmacıları virüsten korunmak için maske taktı! İlk tepki Cemal Can'dan geldi
Aylardır Dominik'te olan Survivor yarışmacıları virüsten korunmak için maske taktı! İlk tepki Cemal Can'dan geldi
Magazin gündemini sarsacak iddia: Platonik aşık Ozan Güven, Cem Yılmaz ve Serenay Sarıkaya ilişkisini bitirdi
Magazin gündemini sarsacak iddia: Platonik aşık Ozan Güven, Cem Yılmaz ve Serenay Sarıkaya ilişkisini bitirdi
Bu nasıl anne! Kızının gözü önünde başka adamla cinsel ilişkiye girdi, izlemek istemediğinde dövdü
Bu nasıl anne! Kızının gözü önünde başka adamla cinsel ilişkiye girdi, izlemek istemediğinde dövdü
Son dakika: Rusya'dan Ayasofya yorumu: Türkiye'nin iç meselesidir
Son dakika: Rusya'dan Ayasofya yorumu: Türkiye'nin iç meselesidir
Vatandaşa 'Terbiyesizlik yapma lan!' diye çıkışan Ilgın Kaymakamı görevinden alındı
Vatandaşa "Terbiyesizlik yapma lan!" diye çıkışan Ilgın Kaymakamı görevinden alındı
Davutoğlu'ndan Ayasofya yorumu: Hıristiyanın da manevi haz alabileceği şekilde mekan düzenlemesi doğru olur
Davutoğlu'ndan Ayasofya yorumu: Hıristiyanın da manevi haz alabileceği şekilde mekan düzenlemesi doğru olur
Gram altın 399 lira seviyelerinde
Gram altın 399 lira seviyelerinde
Erman Toroğlu'ndan dikkat çeken Fatih Terim sözleri: Seneye de böyle olacaksa bıraksın
Erman Toroğlu'ndan dikkat çeken Fatih Terim sözleri: Seneye de böyle olacaksa bıraksın
Serdar Ortaç ve Duygu Özaslan'ın birbirine benzetilen fotoğrafları sosyal medyada alay konusu oldu
Serdar Ortaç ve Duygu Özaslan'ın birbirine benzetilen fotoğrafları sosyal medyada alay konusu oldu
Arda Turan Galatasaray'la 1+1 yıllığına anlaştı! Maç başına 25 bin euro kazanacak
Arda Turan Galatasaray'la 1+1 yıllığına anlaştı! Maç başına 25 bin euro kazanacak
ABD'li e-ticaret sitesinde, ilanlara kripto kodlar ekleyerek kayıp çocukları on binlerce dolara satıyorlar
ABD'li e-ticaret sitesinde, ilanlara kripto kodlar ekleyerek kayıp çocukları on binlerce dolara satıyorlar
Cerrahpaşa'da tedavi gören Kovid-19 hastalarının derilerinde değişim gözlemlendi
Cerrahpaşa'da tedavi gören Kovid-19 hastalarının derilerinde değişim gözlemlendi
Tottenham forması giyen Aurier'nin kardeşi Christopher Aurier, silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti
Tottenham forması giyen Aurier'nin kardeşi Christopher Aurier, silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti
Ahmet Çakar'dan Fenerbahçe için beklenmeyen iddia: Eninde sonunda Aykut Kocaman'a dönecekler
Ahmet Çakar'dan Fenerbahçe için beklenmeyen iddia: Eninde sonunda Aykut Kocaman'a dönecekler
Eşi ve kayınvalidesini öldürerek kaçan zanlı ile ilgili ilginç detaylar ortaya çıktı
Eşi ve kayınvalidesini öldürerek kaçan zanlı ile ilgili ilginç detaylar ortaya çıktı
John Travolta'nın eşi kanser mücadelesini kaybederek hayatını kaybetti
John Travolta'nın eşi kanser mücadelesini kaybederek hayatını kaybetti
Dini nikahlı eşini ve 6 yaşındaki kızını öldürüp, intihara kalkıştı
Dini nikahlı eşini ve 6 yaşındaki kızını öldürüp, intihara kalkıştı
Antalya'da kanalda yüzenler yılanlara aldırmıyor
Antalya'da kanalda yüzenler yılanlara aldırmıyor
Yerli otomobil ilgiyi artırdı, Alman mühendislik devi Türkiye'ye geldi!
Yerli otomobil ilgiyi artırdı, Alman mühendislik devi Türkiye'ye geldi!
Nişanlı çiftin kavgasına aileler dahil olunca kan döküldü: 1 ölü, 5 yaralı
Nişanlı çiftin kavgasına aileler dahil olunca kan döküldü: 1 ölü, 5 yaralı
Marmara ve Doğu Karadeniz'de sağanak yağış etkili olacak
Marmara ve Doğu Karadeniz'de sağanak yağış etkili olacak
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Özgür Özel Fatih Sultan Bülent Turan Süleyman Soylu Adil Karaismailoğlu
Magazin Ezgi Mola Demet Akbağ Demet Akalın Bergüzar Korel
Spor Jailson Adem Büyük Malcolm Thomas İbrahim Üzülmez Fernando Muslera
Daha Fazla Çocuk Temmuz Ayasofya Sivasspor
Şu an buradasınız: Sivasspor'da Emre Kılınç "gol orucunu" bozdu - Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 13.7.2020 11:18:41. #1.15#
title