Sivasspor'da 18. korona testleri de negatif çıktı
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Sivasspor'da 18. korona testleri de negatif çıktı

Erzurumspor maçı hazırlıklarını sürdüren DG Sivasspor'da teknik ekip, futbolcu ve destek ekine 18. kez korona virüs testi uygulandı, yapılan tüm testlerin negatif çıktığı açıklandı.

Sivasspor'da 18. korona testleri de negatif çıktı
18.09.2020 20:50 | Son Güncelleme: 18.09.2020 20:55

Erzurumspor maçı hazırlıklarını sürdüren DG Sivasspor'da teknik ekip, futbolcu ve destek ekine 18. kez korona virüs testi uygulandı, yapılan tüm testlerin negatif çıktığı açıklandı.

Sivasspor Kulübü'nden yapılan açıklamada, Erzurumspor maçı öncesi futbolcu, teknik heyet ve destek ekibin korona virüs testlerinin negatif çıktığı belirtildi.

Konuyla ilgili yapılan açıklamada, "BŞB. Erzurumspor maçı öncesi A takım futbolcularımıza, teknik heyetimize ve destek ekibimize yapılan Kovid-19 PCR testleri sonuçlanmış ve hiçbir pozitif vakaya rastlanmamıştır. Kamuoyunun bilgisine sunarız" denildi. - SİVAS

Kaynak: İHA

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